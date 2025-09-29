- Обзор рынка
LIMNW: Liminatus Pharma, Inc.
Курс LIMNW за сегодня изменился на -18.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1200, а максимальная — 0.1302.
Следите за динамикой Liminatus Pharma, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LIMNW сегодня?
Liminatus Pharma, Inc. (LIMNW) сегодня оценивается на уровне 0.1201. Инструмент торгуется в пределах -18.74%, вчерашнее закрытие составило 0.1478, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LIMNW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Liminatus Pharma, Inc.?
Liminatus Pharma, Inc. в настоящее время оценивается в 0.1201. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -33.28% и USD. Отслеживайте движения LIMNW на графике в реальном времени.
Как купить акции LIMNW?
Вы можете купить акции Liminatus Pharma, Inc. (LIMNW) по текущей цене 0.1201. Ордера обычно размещаются около 0.1201 или 0.1231, тогда как 4 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LIMNW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LIMNW?
Инвестирование в Liminatus Pharma, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0452 - 0.4700 и текущей цены 0.1201. Многие сравнивают -43.72% и -33.28% перед размещением ордеров на 0.1201 или 0.1231. Изучайте ежедневные изменения цены LIMNW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Liminatus Pharma, Inc.?
Самая высокая цена Liminatus Pharma, Inc. (LIMNW) за последний год составила 0.4700. Акции заметно колебались в пределах 0.0452 - 0.4700, сравнение с 0.1478 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Liminatus Pharma, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Liminatus Pharma, Inc.?
Самая низкая цена Liminatus Pharma, Inc. (LIMNW) за год составила 0.0452. Сравнение с текущими 0.1201 и 0.0452 - 0.4700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LIMNW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LIMNW?
В прошлом Liminatus Pharma, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1478 и -33.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.1478
- Open
- 0.1202
- Bid
- 0.1201
- Ask
- 0.1231
- Low
- 0.1200
- High
- 0.1302
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -18.74%
- Месячное изменение
- -43.72%
- 6-месячное изменение
- -33.28%
- Годовое изменение
- -33.28%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%