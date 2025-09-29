КотировкиРазделы
Валюты / LIMNW
LIMNW: Liminatus Pharma, Inc.

0.1201 USD 0.0277 (18.74%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LIMNW за сегодня изменился на -18.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1200, а максимальная — 0.1302.

Следите за динамикой Liminatus Pharma, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LIMNW сегодня?

Liminatus Pharma, Inc. (LIMNW) сегодня оценивается на уровне 0.1201. Инструмент торгуется в пределах -18.74%, вчерашнее закрытие составило 0.1478, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LIMNW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Liminatus Pharma, Inc.?

Liminatus Pharma, Inc. в настоящее время оценивается в 0.1201. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -33.28% и USD. Отслеживайте движения LIMNW на графике в реальном времени.

Как купить акции LIMNW?

Вы можете купить акции Liminatus Pharma, Inc. (LIMNW) по текущей цене 0.1201. Ордера обычно размещаются около 0.1201 или 0.1231, тогда как 4 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LIMNW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LIMNW?

Инвестирование в Liminatus Pharma, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0452 - 0.4700 и текущей цены 0.1201. Многие сравнивают -43.72% и -33.28% перед размещением ордеров на 0.1201 или 0.1231. Изучайте ежедневные изменения цены LIMNW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Liminatus Pharma, Inc.?

Самая высокая цена Liminatus Pharma, Inc. (LIMNW) за последний год составила 0.4700. Акции заметно колебались в пределах 0.0452 - 0.4700, сравнение с 0.1478 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Liminatus Pharma, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Liminatus Pharma, Inc.?

Самая низкая цена Liminatus Pharma, Inc. (LIMNW) за год составила 0.0452. Сравнение с текущими 0.1201 и 0.0452 - 0.4700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LIMNW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LIMNW?

В прошлом Liminatus Pharma, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1478 и -33.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.1200 0.1302
Годовой диапазон
0.0452 0.4700
Предыдущее закрытие
0.1478
Open
0.1202
Bid
0.1201
Ask
0.1231
Low
0.1200
High
0.1302
Объем
4
Дневное изменение
-18.74%
Месячное изменение
-43.72%
6-месячное изменение
-33.28%
Годовое изменение
-33.28%
