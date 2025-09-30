- Übersicht
LIMNW: Liminatus Pharma, Inc.
Der Wechselkurs von LIMNW hat sich für heute um -18.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1200 bis zu einem Hoch von 0.1302 gehandelt.
Verfolgen Sie die Liminatus Pharma, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von LIMNW heute?
Die Aktie von Liminatus Pharma, Inc. (LIMNW) notiert heute bei 0.1201. Sie wird innerhalb einer Spanne von -18.74% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1478 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von LIMNW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie LIMNW Dividenden?
Liminatus Pharma, Inc. wird derzeit mit 0.1201 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -33.28% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LIMNW zu verfolgen.
Wie kaufe ich LIMNW-Aktien?
Sie können Aktien von Liminatus Pharma, Inc. (LIMNW) zum aktuellen Kurs von 0.1201 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1201 oder 0.1231 platziert, während 4 und -0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LIMNW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in LIMNW-Aktien?
Bei einer Investition in Liminatus Pharma, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0452 - 0.4700 und der aktuelle Kurs 0.1201 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -43.72% und -33.28%, bevor sie Orders zu 0.1201 oder 0.1231 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LIMNW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Liminatus Pharma, Inc.?
Der höchste Kurs von Liminatus Pharma, Inc. (LIMNW) im vergangenen Jahr lag bei 0.4700. Innerhalb von 0.0452 - 0.4700 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1478 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Liminatus Pharma, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Liminatus Pharma, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Liminatus Pharma, Inc. (LIMNW) im Laufe des Jahres betrug 0.0452. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1201 und der Spanne 0.0452 - 0.4700 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LIMNW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von LIMNW statt?
Liminatus Pharma, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1478 und -33.28% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1478
- Eröffnung
- 0.1202
- Bid
- 0.1201
- Ask
- 0.1231
- Tief
- 0.1200
- Hoch
- 0.1302
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -18.74%
- Monatsänderung
- -43.72%
- 6-Monatsänderung
- -33.28%
- Jahresänderung
- -33.28%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4