LIMNW: Liminatus Pharma, Inc.

0.1201 USD 0.0277 (18.74%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LIMNWの今日の為替レートは、-18.74%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1200の安値と0.1302の高値で取引されました。

Liminatus Pharma, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
0.1200 0.1302
1年のレンジ
0.0452 0.4700
以前の終値
0.1478
始値
0.1202
買値
0.1201
買値
0.1231
安値
0.1200
高値
0.1302
出来高
4
1日の変化
-18.74%
1ヶ月の変化
-43.72%
6ヶ月の変化
-33.28%
1年の変化
-33.28%
