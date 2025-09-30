- 概要
LIMNW: Liminatus Pharma, Inc.
LIMNWの今日の為替レートは、-18.74%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1200の安値と0.1302の高値で取引されました。
Liminatus Pharma, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
LIMNW株の現在の価格は？
Liminatus Pharma, Inc.の株価は本日0.1201です。-18.74%内で取引され、前日の終値は0.1478、取引量は4に達しました。LIMNWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Liminatus Pharma, Inc.の株は配当を出しますか？
Liminatus Pharma, Inc.の現在の価格は0.1201です。配当方針は会社によりますが、投資家は-33.28%やUSDにも注目します。LIMNWの動きはライブチャートで確認できます。
LIMNW株を買う方法は？
Liminatus Pharma, Inc.の株は現在0.1201で購入可能です。注文は通常0.1201または0.1231付近で行われ、4や-0.08%が市場の動きを示します。LIMNWの最新情報はライブチャートで確認できます。
LIMNW株に投資する方法は？
Liminatus Pharma, Inc.への投資では、年間の値幅0.0452 - 0.4700と現在の0.1201を考慮します。注文は多くの場合0.1201や0.1231で行われる前に、-43.72%や-33.28%と比較されます。LIMNWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Liminatus Pharma, Inc.の株の最高値は？
Liminatus Pharma, Inc.の過去1年の最高値は0.4700でした。0.0452 - 0.4700内で株価は大きく変動し、0.1478と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Liminatus Pharma, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Liminatus Pharma, Inc.の株の最低値は？
Liminatus Pharma, Inc.(LIMNW)の年間最安値は0.0452でした。現在の0.1201や0.0452 - 0.4700と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LIMNWの動きはライブチャートで確認できます。
LIMNWの株式分割はいつ行われましたか？
Liminatus Pharma, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1478、-33.28%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.1478
- 始値
- 0.1202
- 買値
- 0.1201
- 買値
- 0.1231
- 安値
- 0.1200
- 高値
- 0.1302
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- -18.74%
- 1ヶ月の変化
- -43.72%
- 6ヶ月の変化
- -33.28%
- 1年の変化
- -33.28%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4