LIMNW: Liminatus Pharma, Inc.
El tipo de cambio de LIMNW de hoy ha cambiado un -18.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.1200, mientras que el máximo ha alcanzado 0.1302.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Liminatus Pharma, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de LIMNW hoy?
Liminatus Pharma, Inc. (LIMNW) se evalúa hoy en 0.1201. El instrumento se negocia dentro de -18.74%; el cierre de ayer ha sido 0.1478 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios LIMNW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Liminatus Pharma, Inc.?
Liminatus Pharma, Inc. se evalúa actualmente en 0.1201. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -33.28% y USD. Monitoree los movimientos de LIMNW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de LIMNW?
Puede comprar acciones de Liminatus Pharma, Inc. (LIMNW) al precio actual de 0.1201. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.1201 o 0.1231, mientras que 4 y -0.08% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de LIMNW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de LIMNW?
Invertir en Liminatus Pharma, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 0.0452 - 0.4700 y el precio actual 0.1201. Muchos comparan -43.72% y -33.28% antes de colocar órdenes en 0.1201 o 0.1231. Estudie los cambios diarios de precios de LIMNW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Liminatus Pharma, Inc.?
El precio más alto de Liminatus Pharma, Inc. (LIMNW) en el último año ha sido 0.4700. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0452 - 0.4700, una comparación con 0.1478 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Liminatus Pharma, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Liminatus Pharma, Inc.?
El precio más bajo de Liminatus Pharma, Inc. (LIMNW) para el año ha sido 0.0452. La comparación con los actuales 0.1201 y 0.0452 - 0.4700 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de LIMNW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de LIMNW?
En el pasado, Liminatus Pharma, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.1478 y -33.28% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.1478
- Open
- 0.1202
- Bid
- 0.1201
- Ask
- 0.1231
- Low
- 0.1200
- High
- 0.1302
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- -18.74%
- Cambio mensual
- -43.72%
- Cambio a 6 meses
- -33.28%
- Cambio anual
- -33.28%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.