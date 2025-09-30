- Panoramica
LIMNW: Liminatus Pharma, Inc.
Il tasso di cambio LIMNW ha avuto una variazione del -18.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1200 e ad un massimo di 0.1302.
Segui le dinamiche di Liminatus Pharma, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni LIMNW oggi?
Oggi le azioni Liminatus Pharma, Inc. sono prezzate a 0.1201. Viene scambiato all'interno di -18.74%, la chiusura di ieri è stata 0.1478 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LIMNW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Liminatus Pharma, Inc. pagano dividendi?
Liminatus Pharma, Inc. è attualmente valutato a 0.1201. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -33.28% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LIMNW.
Come acquistare azioni LIMNW?
Puoi acquistare azioni Liminatus Pharma, Inc. al prezzo attuale di 0.1201. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.1201 o 0.1231, mentre 4 e -0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LIMNW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni LIMNW?
Investire in Liminatus Pharma, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0452 - 0.4700 e il prezzo attuale 0.1201. Molti confrontano -43.72% e -33.28% prima di effettuare ordini su 0.1201 o 0.1231. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LIMNW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Liminatus Pharma, Inc.?
Il prezzo massimo di Liminatus Pharma, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.4700. All'interno di 0.0452 - 0.4700, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1478 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Liminatus Pharma, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Liminatus Pharma, Inc.?
Il prezzo più basso di Liminatus Pharma, Inc. (LIMNW) nel corso dell'anno è stato 0.0452. Confrontandolo con gli attuali 0.1201 e 0.0452 - 0.4700 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LIMNW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LIMNW?
Liminatus Pharma, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1478 e -33.28%.
- Chiusura Precedente
- 0.1478
- Apertura
- 0.1202
- Bid
- 0.1201
- Ask
- 0.1231
- Minimo
- 0.1200
- Massimo
- 0.1302
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- -18.74%
- Variazione Mensile
- -43.72%
- Variazione Semestrale
- -33.28%
- Variazione Annuale
- -33.28%
