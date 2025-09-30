- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LIMNW: Liminatus Pharma, Inc.
Le taux de change de LIMNW a changé de -18.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1200 et à un maximum de 0.1302.
Suivez la dynamique Liminatus Pharma, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action LIMNW aujourd'hui ?
L'action Liminatus Pharma, Inc. est cotée à 0.1201 aujourd'hui. Elle se négocie dans -18.74%, a clôturé hier à 0.1478 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de LIMNW présente ces mises à jour.
L'action Liminatus Pharma, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Liminatus Pharma, Inc. est actuellement valorisé à 0.1201. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -33.28% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de LIMNW.
Comment acheter des actions LIMNW ?
Vous pouvez acheter des actions Liminatus Pharma, Inc. au cours actuel de 0.1201. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.1201 ou de 0.1231, le 4 et le -0.08% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de LIMNW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action LIMNW ?
Investir dans Liminatus Pharma, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0452 - 0.4700 et le prix actuel 0.1201. Beaucoup comparent -43.72% et -33.28% avant de passer des ordres à 0.1201 ou 0.1231. Consultez le graphique du cours de LIMNW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Liminatus Pharma, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Liminatus Pharma, Inc. l'année dernière était 0.4700. Au cours de 0.0452 - 0.4700, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.1478 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Liminatus Pharma, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Liminatus Pharma, Inc. ?
Le cours le plus bas de Liminatus Pharma, Inc. (LIMNW) sur l'année a été 0.0452. Sa comparaison avec 0.1201 et 0.0452 - 0.4700 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de LIMNW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action LIMNW a-t-elle été divisée ?
Liminatus Pharma, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.1478 et -33.28% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.1478
- Ouverture
- 0.1202
- Bid
- 0.1201
- Ask
- 0.1231
- Plus Bas
- 0.1200
- Plus Haut
- 0.1302
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- -18.74%
- Changement Mensuel
- -43.72%
- Changement à 6 Mois
- -33.28%
- Changement Annuel
- -33.28%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4