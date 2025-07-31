Moedas / LAZR
LAZR: Luminar Technologies Inc - Class A
2.35 USD 0.05 (2.08%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LAZR para hoje mudou para -2.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.22 e o mais alto foi 2.43.
Veja a dinâmica do par de moedas Luminar Technologies Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LAZR Notícias
Faixa diária
2.22 2.43
Faixa anual
1.58 18.75
- Fechamento anterior
- 2.40
- Open
- 2.42
- Bid
- 2.35
- Ask
- 2.65
- Low
- 2.22
- High
- 2.43
- Volume
- 5.730 K
- Mudança diária
- -2.08%
- Mudança mensal
- 42.42%
- Mudança de 6 meses
- -56.88%
- Mudança anual
- -82.59%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh