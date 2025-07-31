Валюты / LAZR
LAZR: Luminar Technologies Inc - Class A
2.11 USD 0.02 (0.94%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LAZR за сегодня изменился на -0.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.93, а максимальная — 2.13.
Следите за динамикой Luminar Technologies Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.93 2.13
Годовой диапазон
1.58 18.75
- Предыдущее закрытие
- 2.13
- Open
- 2.13
- Bid
- 2.11
- Ask
- 2.41
- Low
- 1.93
- High
- 2.13
- Объем
- 4.923 K
- Дневное изменение
- -0.94%
- Месячное изменение
- 27.88%
- 6-месячное изменение
- -61.28%
- Годовое изменение
- -84.37%
