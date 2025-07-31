Divisas / LAZR
LAZR: Luminar Technologies Inc - Class A
2.40 USD 0.29 (13.74%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LAZR de hoy ha cambiado un 13.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.10, mientras que el máximo ha alcanzado 2.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Luminar Technologies Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
LAZR News
- Will Consumer Push for Safer Cars Accelerate AEVA's Growth?
- Western LiDAR Quarterly Insights – Q2 2025 Summary
- AEVA or LAZR: Which LiDAR Stock's Decline Looks Less Risky?
- Is AEVA's Record Q2 Revenues the Spark for Lasting Growth?
- Top 3 Consumer Stocks That May Explode This Quarter - Cava Group (NYSE:CAVA), Funko (NASDAQ:FNKO)
- Nvidia To Rally Around 33%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR), Salesforce (NYSE:CRM)
- AEVA Collapses 59% in a Month - Too Speculative to Hold Now?
- Luminar Stock Tanks on Weak Earnings and Lower Guidance
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Luminar Posts 5 Percent Sales Drop
- Luminar Stock: Keep Selling As Revenue Trouble Surges (NASDAQ:LAZR)
- Luminar Technologies, Inc. (LAZR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Luminar Technologies, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:LAZR)
- Luminar Technologies Q2 FY2025 Earnings Call Transcript - Luminar Technologies (NASDAQ:LAZR)
- Earnings call transcript: Luminar Technologies reports Q2 2025 earnings, stock rises
- Luminar Technologies, Inc. (LAZR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Luminar Stock Plunges After Q2 Earnings: Here's Why Luminar Stock Plunges After Q2 Earnings Report - Luminar Technologies (NASDAQ:LAZR)
- Luminar Technologies plunges 20% as revenue declines, guidance cut
- Luminar Q2 2025 slides: Cost-cutting progress amid lowered revenue guidance
- Will AEVA's $50M LG Alliance Fast-Track Multi-Sector Growth?
- Ouster Is Laser-Focused On Being The Eyes Of Physical AI. CEO Touts Lidar's Expanding Reach.
- Luminar Technologies, Inc. (LAZR) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Commercial Vehicle Group (CVGI) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Luminar Technologies, Inc. (LAZR) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
Rango diario
2.10 2.55
Rango anual
1.58 18.75
- Cierres anteriores
- 2.11
- Open
- 2.11
- Bid
- 2.40
- Ask
- 2.70
- Low
- 2.10
- High
- 2.55
- Volumen
- 12.408 K
- Cambio diario
- 13.74%
- Cambio mensual
- 45.45%
- Cambio a 6 meses
- -55.96%
- Cambio anual
- -82.22%
