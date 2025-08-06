Devises / LAZR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LAZR: Luminar Technologies Inc - Class A
2.28 USD 0.03 (1.30%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LAZR a changé de -1.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.25 et à un maximum de 2.45.
Suivez la dynamique Luminar Technologies Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LAZR Nouvelles
- Luminar Technologies, Inc. (LAZR) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- La récente déclaration montre que le sénateur A. Mitchell Mcconnell, Jr. a acheté plus de 1 000 $ d'actions Wells Fargo | Benzinga France
- Will Consumer Push for Safer Cars Accelerate AEVA's Growth?
- Western LiDAR Quarterly Insights – Q2 2025 Summary
- AEVA or LAZR: Which LiDAR Stock's Decline Looks Less Risky?
- Is AEVA's Record Q2 Revenues the Spark for Lasting Growth?
- Top 3 Consumer Stocks That May Explode This Quarter - Cava Group (NYSE:CAVA), Funko (NASDAQ:FNKO)
- Nvidia To Rally Around 33%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR), Salesforce (NYSE:CRM)
- AEVA Collapses 59% in a Month - Too Speculative to Hold Now?
- Luminar Stock Tanks on Weak Earnings and Lower Guidance
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Luminar Posts 5 Percent Sales Drop
- Luminar Stock: Keep Selling As Revenue Trouble Surges (NASDAQ:LAZR)
- Luminar Technologies, Inc. (LAZR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Luminar Technologies, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:LAZR)
- Luminar Technologies Q2 FY2025 Earnings Call Transcript - Luminar Technologies (NASDAQ:LAZR)
- Earnings call transcript: Luminar Technologies reports Q2 2025 earnings, stock rises
- Luminar Technologies, Inc. (LAZR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Luminar Stock Plunges After Q2 Earnings: Here's Why Luminar Stock Plunges After Q2 Earnings Report - Luminar Technologies (NASDAQ:LAZR)
- Luminar Technologies plunges 20% as revenue declines, guidance cut
- Luminar Q2 2025 slides: Cost-cutting progress amid lowered revenue guidance
- Will AEVA's $50M LG Alliance Fast-Track Multi-Sector Growth?
- Ouster Is Laser-Focused On Being The Eyes Of Physical AI. CEO Touts Lidar's Expanding Reach.
- Luminar Technologies, Inc. (LAZR) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
Range quotidien
2.25 2.45
Range Annuel
1.58 18.75
- Clôture Précédente
- 2.31
- Ouverture
- 2.33
- Bid
- 2.28
- Ask
- 2.58
- Plus Bas
- 2.25
- Plus Haut
- 2.45
- Volume
- 3.976 K
- Changement quotidien
- -1.30%
- Changement Mensuel
- 38.18%
- Changement à 6 Mois
- -58.17%
- Changement Annuel
- -83.11%
20 septembre, samedi