KurseKategorien
Währungen / LAZR
Zurück zum Aktien

LAZR: Luminar Technologies Inc - Class A

2.29 USD 0.02 (0.87%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LAZR hat sich für heute um -0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.27 bis zu einem Hoch von 2.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die Luminar Technologies Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LAZR News

Tagesspanne
2.27 2.45
Jahresspanne
1.58 18.75
Vorheriger Schlusskurs
2.31
Eröffnung
2.33
Bid
2.29
Ask
2.59
Tief
2.27
Hoch
2.45
Volumen
1.606 K
Tagesänderung
-0.87%
Monatsänderung
38.79%
6-Monatsänderung
-57.98%
Jahresänderung
-83.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K