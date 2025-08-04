Währungen / LAZR
LAZR: Luminar Technologies Inc - Class A
2.29 USD 0.02 (0.87%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LAZR hat sich für heute um -0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.27 bis zu einem Hoch von 2.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Luminar Technologies Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LAZR News
Tagesspanne
2.27 2.45
Jahresspanne
1.58 18.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.31
- Eröffnung
- 2.33
- Bid
- 2.29
- Ask
- 2.59
- Tief
- 2.27
- Hoch
- 2.45
- Volumen
- 1.606 K
- Tagesänderung
- -0.87%
- Monatsänderung
- 38.79%
- 6-Monatsänderung
- -57.98%
- Jahresänderung
- -83.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K