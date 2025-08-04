通貨 / LAZR
LAZR: Luminar Technologies Inc - Class A
2.31 USD 0.09 (3.75%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LAZRの今日の為替レートは、-3.75%変化しました。日中、通貨は1あたり2.22の安値と2.43の高値で取引されました。
Luminar Technologies Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
2.22 2.43
1年のレンジ
1.58 18.75
- 以前の終値
- 2.40
- 始値
- 2.42
- 買値
- 2.31
- 買値
- 2.61
- 安値
- 2.22
- 高値
- 2.43
- 出来高
- 6.662 K
- 1日の変化
- -3.75%
- 1ヶ月の変化
- 40.00%
- 6ヶ月の変化
- -57.61%
- 1年の変化
- -82.89%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K