货币 / LAZR
LAZR: Luminar Technologies Inc - Class A
2.39 USD 0.28 (13.27%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LAZR汇率已更改13.27%。当日，交易品种以低点2.10和高点2.55进行交易。
关注Luminar Technologies Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
2.10 2.55
年范围
1.58 18.75
- 前一天收盘价
- 2.11
- 开盘价
- 2.11
- 卖价
- 2.39
- 买价
- 2.69
- 最低价
- 2.10
- 最高价
- 2.55
- 交易量
- 11.683 K
- 日变化
- 13.27%
- 月变化
- 44.85%
- 6个月变化
- -56.15%
- 年变化
- -82.30%
