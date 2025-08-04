QuotazioniSezioni
LAZR: Luminar Technologies Inc - Class A

2.28 USD 0.03 (1.30%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LAZR ha avuto una variazione del -1.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.25 e ad un massimo di 2.45.

Segui le dinamiche di Luminar Technologies Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.25 2.45
Intervallo Annuale
1.58 18.75
Chiusura Precedente
2.31
Apertura
2.33
Bid
2.28
Ask
2.58
Minimo
2.25
Massimo
2.45
Volume
3.976 K
Variazione giornaliera
-1.30%
Variazione Mensile
38.18%
Variazione Semestrale
-58.17%
Variazione Annuale
-83.11%
