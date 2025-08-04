Valute / LAZR
LAZR: Luminar Technologies Inc - Class A
2.28 USD 0.03 (1.30%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LAZR ha avuto una variazione del -1.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.25 e ad un massimo di 2.45.
Segui le dinamiche di Luminar Technologies Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.25 2.45
Intervallo Annuale
1.58 18.75
- Chiusura Precedente
- 2.31
- Apertura
- 2.33
- Bid
- 2.28
- Ask
- 2.58
- Minimo
- 2.25
- Massimo
- 2.45
- Volume
- 3.976 K
- Variazione giornaliera
- -1.30%
- Variazione Mensile
- 38.18%
- Variazione Semestrale
- -58.17%
- Variazione Annuale
- -83.11%
21 settembre, domenica