LANV-WT: Lanvin Group Holdings Ltd
A taxa do LANV-WT para hoje mudou para -5.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0100 e o mais alto foi 0.0200.
Veja a dinâmica do par de moedas Lanvin Group Holdings Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de LANV-WT hoje?
Hoje Lanvin Group Holdings Ltd (LANV-WT) está avaliado em 0.0190. O instrumento é negociado dentro de -5.00%, o fechamento de ontem foi 0.0200, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LANV-WT em tempo real.
As ações de Lanvin Group Holdings Ltd pagam dividendos?
Atualmente Lanvin Group Holdings Ltd está avaliado em 0.0190. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -5.00% e USD. Monitore os movimentos de LANV-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de LANV-WT?
Você pode comprar ações de Lanvin Group Holdings Ltd (LANV-WT) pelo preço atual 0.0190. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0190 ou 0.0220, enquanto 6 e -5.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LANV-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de LANV-WT?
Investir em Lanvin Group Holdings Ltd envolve considerar a faixa anual 0.0062 - 0.0498 e o preço atual 0.0190. Muitos comparam -14.80% e -34.03% antes de enviar ordens em 0.0190 ou 0.0220. Estude as mudanças diárias de preço de LANV-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Lanvin Group Holdings Ltd?
O maior preço de Lanvin Group Holdings Ltd (LANV-WT) no último ano foi 0.0498. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0062 - 0.0498, e a comparação com 0.0200 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Lanvin Group Holdings Ltd no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Lanvin Group Holdings Ltd?
O menor preço de Lanvin Group Holdings Ltd (LANV-WT) no ano foi 0.0062. A comparação com o preço atual 0.0190 e 0.0062 - 0.0498 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LANV-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de LANV-WT?
No passado Lanvin Group Holdings Ltd passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0200 e -5.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0200
- Open
- 0.0200
- Bid
- 0.0190
- Ask
- 0.0220
- Low
- 0.0100
- High
- 0.0200
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -5.00%
- Mudança mensal
- -14.80%
- Mudança de 6 meses
- -34.03%
- Mudança anual
- -5.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4