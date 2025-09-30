CotaçõesSeções
LANV-WT: Lanvin Group Holdings Ltd

0.0190 USD 0.0010 (5.00%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do LANV-WT para hoje mudou para -5.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0100 e o mais alto foi 0.0200.

Veja a dinâmica do par de moedas Lanvin Group Holdings Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de LANV-WT hoje?

Hoje Lanvin Group Holdings Ltd (LANV-WT) está avaliado em 0.0190. O instrumento é negociado dentro de -5.00%, o fechamento de ontem foi 0.0200, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LANV-WT em tempo real.

As ações de Lanvin Group Holdings Ltd pagam dividendos?

Atualmente Lanvin Group Holdings Ltd está avaliado em 0.0190. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -5.00% e USD. Monitore os movimentos de LANV-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de LANV-WT?

Você pode comprar ações de Lanvin Group Holdings Ltd (LANV-WT) pelo preço atual 0.0190. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0190 ou 0.0220, enquanto 6 e -5.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LANV-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de LANV-WT?

Investir em Lanvin Group Holdings Ltd envolve considerar a faixa anual 0.0062 - 0.0498 e o preço atual 0.0190. Muitos comparam -14.80% e -34.03% antes de enviar ordens em 0.0190 ou 0.0220. Estude as mudanças diárias de preço de LANV-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Lanvin Group Holdings Ltd?

O maior preço de Lanvin Group Holdings Ltd (LANV-WT) no último ano foi 0.0498. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0062 - 0.0498, e a comparação com 0.0200 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Lanvin Group Holdings Ltd no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Lanvin Group Holdings Ltd?

O menor preço de Lanvin Group Holdings Ltd (LANV-WT) no ano foi 0.0062. A comparação com o preço atual 0.0190 e 0.0062 - 0.0498 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LANV-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de LANV-WT?

No passado Lanvin Group Holdings Ltd passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0200 e -5.00% após os eventos corporativos.

Faixa diária
0.0100 0.0200
Faixa anual
0.0062 0.0498
Fechamento anterior
0.0200
Open
0.0200
Bid
0.0190
Ask
0.0220
Low
0.0100
High
0.0200
Volume
6
Mudança diária
-5.00%
Mudança mensal
-14.80%
Mudança de 6 meses
-34.03%
Mudança anual
-5.00%
