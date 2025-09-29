LANV-WT: Lanvin Group Holdings Ltd
今日LANV-WT汇率已更改-5.00%。当日，交易品种以低点0.0100和高点0.0200进行交易。
关注Lanvin Group Holdings Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
LANV-WT股票今天的价格是多少？
Lanvin Group Holdings Ltd股票今天的定价为0.0190。它在-5.00%范围内交易，昨天的收盘价为0.0200，交易量达到6。LANV-WT的实时价格图表显示了这些更新。
Lanvin Group Holdings Ltd股票是否支付股息？
Lanvin Group Holdings Ltd目前的价值为0.0190。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.00%和USD。实时查看图表以跟踪LANV-WT走势。
如何购买LANV-WT股票？
您可以以0.0190的当前价格购买Lanvin Group Holdings Ltd股票。订单通常设置在0.0190或0.0220附近，而6和-5.00%显示市场活动。立即关注LANV-WT的实时图表更新。
如何投资LANV-WT股票？
投资Lanvin Group Holdings Ltd需要考虑年度范围0.0062 - 0.0498和当前价格0.0190。许多人在以0.0190或0.0220下订单之前，会比较-14.80%和。实时查看LANV-WT价格图表，了解每日变化。
Lanvin Group Holdings Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Lanvin Group Holdings Ltd的最高价格是0.0498。在0.0062 - 0.0498内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Lanvin Group Holdings Ltd的绩效。
Lanvin Group Holdings Ltd股票的最低价格是多少？
Lanvin Group Holdings Ltd（LANV-WT）的最低价格为0.0062。将其与当前的0.0190和0.0062 - 0.0498进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LANV-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LANV-WT股票是什么时候拆分的？
Lanvin Group Holdings Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0200和-5.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.0200
- 开盘价
- 0.0200
- 卖价
- 0.0190
- 买价
- 0.0220
- 最低价
- 0.0100
- 最高价
- 0.0200
- 交易量
- 6
- 日变化
- -5.00%
- 月变化
- -14.80%
- 6个月变化
- -34.03%
- 年变化
- -5.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值