LANV-WT: Lanvin Group Holdings Ltd

0.0190 USD 0.0010 (5.00%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日LANV-WT汇率已更改-5.00%。当日，交易品种以低点0.0100和高点0.0200进行交易。

关注Lanvin Group Holdings Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

LANV-WT股票今天的价格是多少？

Lanvin Group Holdings Ltd股票今天的定价为0.0190。它在-5.00%范围内交易，昨天的收盘价为0.0200，交易量达到6。LANV-WT的实时价格图表显示了这些更新。

Lanvin Group Holdings Ltd股票是否支付股息？

Lanvin Group Holdings Ltd目前的价值为0.0190。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.00%和USD。实时查看图表以跟踪LANV-WT走势。

如何购买LANV-WT股票？

您可以以0.0190的当前价格购买Lanvin Group Holdings Ltd股票。订单通常设置在0.0190或0.0220附近，而6和-5.00%显示市场活动。立即关注LANV-WT的实时图表更新。

如何投资LANV-WT股票？

投资Lanvin Group Holdings Ltd需要考虑年度范围0.0062 - 0.0498和当前价格0.0190。许多人在以0.0190或0.0220下订单之前，会比较-14.80%和。实时查看LANV-WT价格图表，了解每日变化。

Lanvin Group Holdings Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Lanvin Group Holdings Ltd的最高价格是0.0498。在0.0062 - 0.0498内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Lanvin Group Holdings Ltd的绩效。

Lanvin Group Holdings Ltd股票的最低价格是多少？

Lanvin Group Holdings Ltd（LANV-WT）的最低价格为0.0062。将其与当前的0.0190和0.0062 - 0.0498进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LANV-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LANV-WT股票是什么时候拆分的？

Lanvin Group Holdings Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0200和-5.00%中可见。

日范围
0.0100 0.0200
年范围
0.0062 0.0498
前一天收盘价
0.0200
开盘价
0.0200
卖价
0.0190
买价
0.0220
最低价
0.0100
最高价
0.0200
交易量
6
日变化
-5.00%
月变化
-14.80%
6个月变化
-34.03%
年变化
-5.00%
