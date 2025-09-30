- 概要
LANV-WT: Lanvin Group Holdings Ltd
LANV-WTの今日の為替レートは、-5.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0100の安値と0.0200の高値で取引されました。
Lanvin Group Holdings Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
LANV-WT株の現在の価格は？
Lanvin Group Holdings Ltdの株価は本日0.0190です。-5.00%内で取引され、前日の終値は0.0200、取引量は6に達しました。LANV-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Lanvin Group Holdings Ltdの株は配当を出しますか？
Lanvin Group Holdings Ltdの現在の価格は0.0190です。配当方針は会社によりますが、投資家は-5.00%やUSDにも注目します。LANV-WTの動きはライブチャートで確認できます。
LANV-WT株を買う方法は？
Lanvin Group Holdings Ltdの株は現在0.0190で購入可能です。注文は通常0.0190または0.0220付近で行われ、6や-5.00%が市場の動きを示します。LANV-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。
LANV-WT株に投資する方法は？
Lanvin Group Holdings Ltdへの投資では、年間の値幅0.0062 - 0.0498と現在の0.0190を考慮します。注文は多くの場合0.0190や0.0220で行われる前に、-14.80%や-34.03%と比較されます。LANV-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Lanvin Group Holdings Ltdの株の最高値は？
Lanvin Group Holdings Ltdの過去1年の最高値は0.0498でした。0.0062 - 0.0498内で株価は大きく変動し、0.0200と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Lanvin Group Holdings Ltdのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Lanvin Group Holdings Ltdの株の最低値は？
Lanvin Group Holdings Ltd(LANV-WT)の年間最安値は0.0062でした。現在の0.0190や0.0062 - 0.0498と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LANV-WTの動きはライブチャートで確認できます。
LANV-WTの株式分割はいつ行われましたか？
Lanvin Group Holdings Ltdは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0200、-5.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.0200
- 始値
- 0.0200
- 買値
- 0.0190
- 買値
- 0.0220
- 安値
- 0.0100
- 高値
- 0.0200
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- -5.00%
- 1ヶ月の変化
- -14.80%
- 6ヶ月の変化
- -34.03%
- 1年の変化
- -5.00%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4