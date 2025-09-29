КотировкиРазделы
Валюты / LANV-WT
LANV-WT: Lanvin Group Holdings Ltd

0.0190 USD 0.0010 (5.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LANV-WT за сегодня изменился на -5.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0100, а максимальная — 0.0200.

Следите за динамикой Lanvin Group Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LANV-WT сегодня?

Lanvin Group Holdings Ltd (LANV-WT) сегодня оценивается на уровне 0.0190. Инструмент торгуется в пределах -5.00%, вчерашнее закрытие составило 0.0200, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LANV-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lanvin Group Holdings Ltd?

Lanvin Group Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 0.0190. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.00% и USD. Отслеживайте движения LANV-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции LANV-WT?

Вы можете купить акции Lanvin Group Holdings Ltd (LANV-WT) по текущей цене 0.0190. Ордера обычно размещаются около 0.0190 или 0.0220, тогда как 6 и -5.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LANV-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LANV-WT?

Инвестирование в Lanvin Group Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 0.0062 - 0.0498 и текущей цены 0.0190. Многие сравнивают -14.80% и -34.03% перед размещением ордеров на 0.0190 или 0.0220. Изучайте ежедневные изменения цены LANV-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Lanvin Group Holdings Ltd?

Самая высокая цена Lanvin Group Holdings Ltd (LANV-WT) за последний год составила 0.0498. Акции заметно колебались в пределах 0.0062 - 0.0498, сравнение с 0.0200 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lanvin Group Holdings Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Lanvin Group Holdings Ltd?

Самая низкая цена Lanvin Group Holdings Ltd (LANV-WT) за год составила 0.0062. Сравнение с текущими 0.0190 и 0.0062 - 0.0498 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LANV-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LANV-WT?

В прошлом Lanvin Group Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0200 и -5.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0100 0.0200
Годовой диапазон
0.0062 0.0498
Предыдущее закрытие
0.0200
Open
0.0200
Bid
0.0190
Ask
0.0220
Low
0.0100
High
0.0200
Объем
6
Дневное изменение
-5.00%
Месячное изменение
-14.80%
6-месячное изменение
-34.03%
Годовое изменение
-5.00%
