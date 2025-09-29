- Обзор рынка
LANV-WT: Lanvin Group Holdings Ltd
Курс LANV-WT за сегодня изменился на -5.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0100, а максимальная — 0.0200.
Следите за динамикой Lanvin Group Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LANV-WT сегодня?
Lanvin Group Holdings Ltd (LANV-WT) сегодня оценивается на уровне 0.0190. Инструмент торгуется в пределах -5.00%, вчерашнее закрытие составило 0.0200, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LANV-WT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lanvin Group Holdings Ltd?
Lanvin Group Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 0.0190. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.00% и USD. Отслеживайте движения LANV-WT на графике в реальном времени.
Как купить акции LANV-WT?
Вы можете купить акции Lanvin Group Holdings Ltd (LANV-WT) по текущей цене 0.0190. Ордера обычно размещаются около 0.0190 или 0.0220, тогда как 6 и -5.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LANV-WT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LANV-WT?
Инвестирование в Lanvin Group Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 0.0062 - 0.0498 и текущей цены 0.0190. Многие сравнивают -14.80% и -34.03% перед размещением ордеров на 0.0190 или 0.0220. Изучайте ежедневные изменения цены LANV-WT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Lanvin Group Holdings Ltd?
Самая высокая цена Lanvin Group Holdings Ltd (LANV-WT) за последний год составила 0.0498. Акции заметно колебались в пределах 0.0062 - 0.0498, сравнение с 0.0200 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lanvin Group Holdings Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Lanvin Group Holdings Ltd?
Самая низкая цена Lanvin Group Holdings Ltd (LANV-WT) за год составила 0.0062. Сравнение с текущими 0.0190 и 0.0062 - 0.0498 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LANV-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LANV-WT?
В прошлом Lanvin Group Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0200 и -5.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0200
- Open
- 0.0200
- Bid
- 0.0190
- Ask
- 0.0220
- Low
- 0.0100
- High
- 0.0200
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -5.00%
- Месячное изменение
- -14.80%
- 6-месячное изменение
- -34.03%
- Годовое изменение
- -5.00%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%