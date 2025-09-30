KurseKategorien
LANV-WT: Lanvin Group Holdings Ltd

0.0190 USD 0.0010 (5.00%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LANV-WT hat sich für heute um -5.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0100 bis zu einem Hoch von 0.0200 gehandelt.

Verfolgen Sie die Lanvin Group Holdings Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von LANV-WT heute?

Die Aktie von Lanvin Group Holdings Ltd (LANV-WT) notiert heute bei 0.0190. Sie wird innerhalb einer Spanne von -5.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0200 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von LANV-WT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie LANV-WT Dividenden?

Lanvin Group Holdings Ltd wird derzeit mit 0.0190 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -5.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LANV-WT zu verfolgen.

Wie kaufe ich LANV-WT-Aktien?

Sie können Aktien von Lanvin Group Holdings Ltd (LANV-WT) zum aktuellen Kurs von 0.0190 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0190 oder 0.0220 platziert, während 6 und -5.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LANV-WT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in LANV-WT-Aktien?

Bei einer Investition in Lanvin Group Holdings Ltd müssen die jährliche Spanne 0.0062 - 0.0498 und der aktuelle Kurs 0.0190 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -14.80% und -34.03%, bevor sie Orders zu 0.0190 oder 0.0220 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LANV-WT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Lanvin Group Holdings Ltd?

Der höchste Kurs von Lanvin Group Holdings Ltd (LANV-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.0498. Innerhalb von 0.0062 - 0.0498 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0200 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Lanvin Group Holdings Ltd mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Lanvin Group Holdings Ltd?

Der niedrigste Kurs von Lanvin Group Holdings Ltd (LANV-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0062. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0190 und der Spanne 0.0062 - 0.0498 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LANV-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von LANV-WT statt?

Lanvin Group Holdings Ltd hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0200 und -5.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
0.0100 0.0200
Jahresspanne
0.0062 0.0498
Vorheriger Schlusskurs
0.0200
Eröffnung
0.0200
Bid
0.0190
Ask
0.0220
Tief
0.0100
Hoch
0.0200
Volumen
6
Tagesänderung
-5.00%
Monatsänderung
-14.80%
6-Monatsänderung
-34.03%
Jahresänderung
-5.00%
