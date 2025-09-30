- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LANV-WT: Lanvin Group Holdings Ltd
Der Wechselkurs von LANV-WT hat sich für heute um -5.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0100 bis zu einem Hoch von 0.0200 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lanvin Group Holdings Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von LANV-WT heute?
Die Aktie von Lanvin Group Holdings Ltd (LANV-WT) notiert heute bei 0.0190. Sie wird innerhalb einer Spanne von -5.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0200 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von LANV-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie LANV-WT Dividenden?
Lanvin Group Holdings Ltd wird derzeit mit 0.0190 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -5.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LANV-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich LANV-WT-Aktien?
Sie können Aktien von Lanvin Group Holdings Ltd (LANV-WT) zum aktuellen Kurs von 0.0190 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0190 oder 0.0220 platziert, während 6 und -5.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LANV-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in LANV-WT-Aktien?
Bei einer Investition in Lanvin Group Holdings Ltd müssen die jährliche Spanne 0.0062 - 0.0498 und der aktuelle Kurs 0.0190 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -14.80% und -34.03%, bevor sie Orders zu 0.0190 oder 0.0220 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LANV-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Lanvin Group Holdings Ltd?
Der höchste Kurs von Lanvin Group Holdings Ltd (LANV-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.0498. Innerhalb von 0.0062 - 0.0498 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0200 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Lanvin Group Holdings Ltd mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Lanvin Group Holdings Ltd?
Der niedrigste Kurs von Lanvin Group Holdings Ltd (LANV-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0062. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0190 und der Spanne 0.0062 - 0.0498 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LANV-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von LANV-WT statt?
Lanvin Group Holdings Ltd hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0200 und -5.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0200
- Eröffnung
- 0.0200
- Bid
- 0.0190
- Ask
- 0.0220
- Tief
- 0.0100
- Hoch
- 0.0200
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -5.00%
- Monatsänderung
- -14.80%
- 6-Monatsänderung
- -34.03%
- Jahresänderung
- -5.00%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4