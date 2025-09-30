- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LANV-WT: Lanvin Group Holdings Ltd
Le taux de change de LANV-WT a changé de -5.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0100 et à un maximum de 0.0200.
Suivez la dynamique Lanvin Group Holdings Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action LANV-WT aujourd'hui ?
L'action Lanvin Group Holdings Ltd est cotée à 0.0190 aujourd'hui. Elle se négocie dans -5.00%, a clôturé hier à 0.0200 et son volume d'échange a atteint 6. Le graphique en temps réel du cours de LANV-WT présente ces mises à jour.
L'action Lanvin Group Holdings Ltd verse-t-elle des dividendes ?
Lanvin Group Holdings Ltd est actuellement valorisé à 0.0190. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -5.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de LANV-WT.
Comment acheter des actions LANV-WT ?
Vous pouvez acheter des actions Lanvin Group Holdings Ltd au cours actuel de 0.0190. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0190 ou de 0.0220, le 6 et le -5.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de LANV-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action LANV-WT ?
Investir dans Lanvin Group Holdings Ltd implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0062 - 0.0498 et le prix actuel 0.0190. Beaucoup comparent -14.80% et -34.03% avant de passer des ordres à 0.0190 ou 0.0220. Consultez le graphique du cours de LANV-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Lanvin Group Holdings Ltd ?
Le cours le plus élevé de Lanvin Group Holdings Ltd l'année dernière était 0.0498. Au cours de 0.0062 - 0.0498, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0200 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Lanvin Group Holdings Ltd sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Lanvin Group Holdings Ltd ?
Le cours le plus bas de Lanvin Group Holdings Ltd (LANV-WT) sur l'année a été 0.0062. Sa comparaison avec 0.0190 et 0.0062 - 0.0498 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de LANV-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action LANV-WT a-t-elle été divisée ?
Lanvin Group Holdings Ltd a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0200 et -5.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0200
- Ouverture
- 0.0200
- Bid
- 0.0190
- Ask
- 0.0220
- Plus Bas
- 0.0100
- Plus Haut
- 0.0200
- Volume
- 6
- Changement quotidien
- -5.00%
- Changement Mensuel
- -14.80%
- Changement à 6 Mois
- -34.03%
- Changement Annuel
- -5.00%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4