- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
LANV-WT: Lanvin Group Holdings Ltd
Il tasso di cambio LANV-WT ha avuto una variazione del -5.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0100 e ad un massimo di 0.0200.
Segui le dinamiche di Lanvin Group Holdings Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni LANV-WT oggi?
Oggi le azioni Lanvin Group Holdings Ltd sono prezzate a 0.0190. Viene scambiato all'interno di -5.00%, la chiusura di ieri è stata 0.0200 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LANV-WT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Lanvin Group Holdings Ltd pagano dividendi?
Lanvin Group Holdings Ltd è attualmente valutato a 0.0190. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -5.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LANV-WT.
Come acquistare azioni LANV-WT?
Puoi acquistare azioni Lanvin Group Holdings Ltd al prezzo attuale di 0.0190. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0190 o 0.0220, mentre 6 e -5.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LANV-WT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni LANV-WT?
Investire in Lanvin Group Holdings Ltd implica considerare l'intervallo annuale 0.0062 - 0.0498 e il prezzo attuale 0.0190. Molti confrontano -14.80% e -34.03% prima di effettuare ordini su 0.0190 o 0.0220. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LANV-WT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Lanvin Group Holdings Ltd?
Il prezzo massimo di Lanvin Group Holdings Ltd nell'ultimo anno è stato 0.0498. All'interno di 0.0062 - 0.0498, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0200 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Lanvin Group Holdings Ltd utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Lanvin Group Holdings Ltd?
Il prezzo più basso di Lanvin Group Holdings Ltd (LANV-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0062. Confrontandolo con gli attuali 0.0190 e 0.0062 - 0.0498 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LANV-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LANV-WT?
Lanvin Group Holdings Ltd ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0200 e -5.00%.
- Chiusura Precedente
- 0.0200
- Apertura
- 0.0200
- Bid
- 0.0190
- Ask
- 0.0220
- Minimo
- 0.0100
- Massimo
- 0.0200
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- -5.00%
- Variazione Mensile
- -14.80%
- Variazione Semestrale
- -34.03%
- Variazione Annuale
- -5.00%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4