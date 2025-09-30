QuotazioniSezioni
LANV-WT
LANV-WT: Lanvin Group Holdings Ltd

0.0190 USD 0.0010 (5.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LANV-WT ha avuto una variazione del -5.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0100 e ad un massimo di 0.0200.

Segui le dinamiche di Lanvin Group Holdings Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Qual è il prezzo delle azioni LANV-WT oggi?

Oggi le azioni Lanvin Group Holdings Ltd sono prezzate a 0.0190. Viene scambiato all'interno di -5.00%, la chiusura di ieri è stata 0.0200 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LANV-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Lanvin Group Holdings Ltd pagano dividendi?

Lanvin Group Holdings Ltd è attualmente valutato a 0.0190. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -5.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LANV-WT.

Come acquistare azioni LANV-WT?

Puoi acquistare azioni Lanvin Group Holdings Ltd al prezzo attuale di 0.0190. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0190 o 0.0220, mentre 6 e -5.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LANV-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni LANV-WT?

Investire in Lanvin Group Holdings Ltd implica considerare l'intervallo annuale 0.0062 - 0.0498 e il prezzo attuale 0.0190. Molti confrontano -14.80% e -34.03% prima di effettuare ordini su 0.0190 o 0.0220. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LANV-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Lanvin Group Holdings Ltd?

Il prezzo massimo di Lanvin Group Holdings Ltd nell'ultimo anno è stato 0.0498. All'interno di 0.0062 - 0.0498, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0200 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Lanvin Group Holdings Ltd utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Lanvin Group Holdings Ltd?

Il prezzo più basso di Lanvin Group Holdings Ltd (LANV-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0062. Confrontandolo con gli attuali 0.0190 e 0.0062 - 0.0498 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LANV-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LANV-WT?

Lanvin Group Holdings Ltd ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0200 e -5.00%.

Intervallo Giornaliero
0.0100 0.0200
Intervallo Annuale
0.0062 0.0498
Chiusura Precedente
0.0200
Apertura
0.0200
Bid
0.0190
Ask
0.0220
Minimo
0.0100
Massimo
0.0200
Volume
6
Variazione giornaliera
-5.00%
Variazione Mensile
-14.80%
Variazione Semestrale
-34.03%
Variazione Annuale
-5.00%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4