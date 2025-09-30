CotaçõesSeções
Moedas / KREF-PA
Voltar para Ações

KREF-PA: KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red

19.85 USD 0.07 (0.35%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do KREF-PA para hoje mudou para -0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.84 e o mais alto foi 20.10.

Veja a dinâmica do par de moedas KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de KREF-PA hoje?

Hoje KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red (KREF-PA) está avaliado em 19.85. O instrumento é negociado dentro de -0.35%, o fechamento de ontem foi 19.92, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KREF-PA em tempo real.

As ações de KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red pagam dividendos?

Atualmente KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red está avaliado em 19.85. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.28% e USD. Monitore os movimentos de KREF-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de KREF-PA?

Você pode comprar ações de KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red (KREF-PA) pelo preço atual 19.85. Ordens geralmente são executadas perto de 19.85 ou 20.15, enquanto 13 e -1.24% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KREF-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de KREF-PA?

Investir em KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red envolve considerar a faixa anual 18.62 - 21.41 e o preço atual 19.85. Muitos comparam 1.59% e 1.28% antes de enviar ordens em 19.85 ou 20.15. Estude as mudanças diárias de preço de KREF-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações KKR Real Estate Finance Trust Inc.?

O maior preço de KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF-PA) no último ano foi 21.41. As ações oscilaram bastante dentro de 18.62 - 21.41, e a comparação com 19.92 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações KKR Real Estate Finance Trust Inc.?

O menor preço de KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF-PA) no ano foi 18.62. A comparação com o preço atual 19.85 e 18.62 - 21.41 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KREF-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de KREF-PA?

No passado KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.92 e 1.28% após os eventos corporativos.

Faixa diária
19.84 20.10
Faixa anual
18.62 21.41
Fechamento anterior
19.92
Open
20.10
Bid
19.85
Ask
20.15
Low
19.84
High
20.10
Volume
13
Mudança diária
-0.35%
Mudança mensal
1.59%
Mudança de 6 meses
1.28%
Mudança anual
1.28%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4