KREF-PA: KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red
A taxa do KREF-PA para hoje mudou para -0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.84 e o mais alto foi 20.10.
Veja a dinâmica do par de moedas KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de KREF-PA hoje?
Hoje KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red (KREF-PA) está avaliado em 19.85. O instrumento é negociado dentro de -0.35%, o fechamento de ontem foi 19.92, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KREF-PA em tempo real.
As ações de KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red pagam dividendos?
Atualmente KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red está avaliado em 19.85. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.28% e USD. Monitore os movimentos de KREF-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de KREF-PA?
Você pode comprar ações de KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red (KREF-PA) pelo preço atual 19.85. Ordens geralmente são executadas perto de 19.85 ou 20.15, enquanto 13 e -1.24% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KREF-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de KREF-PA?
Investir em KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red envolve considerar a faixa anual 18.62 - 21.41 e o preço atual 19.85. Muitos comparam 1.59% e 1.28% antes de enviar ordens em 19.85 ou 20.15. Estude as mudanças diárias de preço de KREF-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações KKR Real Estate Finance Trust Inc.?
O maior preço de KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF-PA) no último ano foi 21.41. As ações oscilaram bastante dentro de 18.62 - 21.41, e a comparação com 19.92 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações KKR Real Estate Finance Trust Inc.?
O menor preço de KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF-PA) no ano foi 18.62. A comparação com o preço atual 19.85 e 18.62 - 21.41 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KREF-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de KREF-PA?
No passado KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.92 e 1.28% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 19.92
- Open
- 20.10
- Bid
- 19.85
- Ask
- 20.15
- Low
- 19.84
- High
- 20.10
- Volume
- 13
- Mudança diária
- -0.35%
- Mudança mensal
- 1.59%
- Mudança de 6 meses
- 1.28%
- Mudança anual
- 1.28%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4