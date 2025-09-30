QuotazioniSezioni
KREF-PA
KREF-PA: KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red

19.85 USD 0.07 (0.35%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KREF-PA ha avuto una variazione del -0.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.84 e ad un massimo di 20.10.

Segui le dinamiche di KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni KREF-PA oggi?

Oggi le azioni KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red sono prezzate a 19.85. Viene scambiato all'interno di -0.35%, la chiusura di ieri è stata 19.92 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KREF-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red pagano dividendi?

KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red è attualmente valutato a 19.85. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.28% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KREF-PA.

Come acquistare azioni KREF-PA?

Puoi acquistare azioni KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red al prezzo attuale di 19.85. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.85 o 20.15, mentre 13 e -1.24% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KREF-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni KREF-PA?

Investire in KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red implica considerare l'intervallo annuale 18.62 - 21.41 e il prezzo attuale 19.85. Molti confrontano 1.59% e 1.28% prima di effettuare ordini su 19.85 o 20.15. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KREF-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni KKR Real Estate Finance Trust Inc.?

Il prezzo massimo di KKR Real Estate Finance Trust Inc. nell'ultimo anno è stato 21.41. All'interno di 18.62 - 21.41, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.92 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni KKR Real Estate Finance Trust Inc.?

Il prezzo più basso di KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF-PA) nel corso dell'anno è stato 18.62. Confrontandolo con gli attuali 19.85 e 18.62 - 21.41 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KREF-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KREF-PA?

KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.92 e 1.28%.

Intervallo Giornaliero
19.84 20.10
Intervallo Annuale
18.62 21.41
Chiusura Precedente
19.92
Apertura
20.10
Bid
19.85
Ask
20.15
Minimo
19.84
Massimo
20.10
Volume
13
Variazione giornaliera
-0.35%
Variazione Mensile
1.59%
Variazione Semestrale
1.28%
Variazione Annuale
1.28%
