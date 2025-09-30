- Panoramica
KREF-PA: KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red
Il tasso di cambio KREF-PA ha avuto una variazione del -0.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.84 e ad un massimo di 20.10.
Segui le dinamiche di KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni KREF-PA oggi?
Oggi le azioni KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red sono prezzate a 19.85. Viene scambiato all'interno di -0.35%, la chiusura di ieri è stata 19.92 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KREF-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red pagano dividendi?
KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red è attualmente valutato a 19.85. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.28% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KREF-PA.
Come acquistare azioni KREF-PA?
Puoi acquistare azioni KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red al prezzo attuale di 19.85. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.85 o 20.15, mentre 13 e -1.24% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KREF-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni KREF-PA?
Investire in KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red implica considerare l'intervallo annuale 18.62 - 21.41 e il prezzo attuale 19.85. Molti confrontano 1.59% e 1.28% prima di effettuare ordini su 19.85 o 20.15. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KREF-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni KKR Real Estate Finance Trust Inc.?
Il prezzo massimo di KKR Real Estate Finance Trust Inc. nell'ultimo anno è stato 21.41. All'interno di 18.62 - 21.41, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.92 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni KKR Real Estate Finance Trust Inc.?
Il prezzo più basso di KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF-PA) nel corso dell'anno è stato 18.62. Confrontandolo con gli attuali 19.85 e 18.62 - 21.41 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KREF-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KREF-PA?
KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.92 e 1.28%.
- Chiusura Precedente
- 19.92
- Apertura
- 20.10
- Bid
- 19.85
- Ask
- 20.15
- Minimo
- 19.84
- Massimo
- 20.10
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- -0.35%
- Variazione Mensile
- 1.59%
- Variazione Semestrale
- 1.28%
- Variazione Annuale
- 1.28%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4