Курс KREF-PA за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.84, а максимальная — 20.10.

Следите за динамикой KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.