KREF-PA: KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red

19.85 USD 0.07 (0.35%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KREF-PA за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.84, а максимальная — 20.10.

Следите за динамикой KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KREF-PA сегодня?

KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red (KREF-PA) сегодня оценивается на уровне 19.85. Инструмент торгуется в пределах -0.35%, вчерашнее закрытие составило 19.92, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KREF-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red?

KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red в настоящее время оценивается в 19.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.28% и USD. Отслеживайте движения KREF-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции KREF-PA?

Вы можете купить акции KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red (KREF-PA) по текущей цене 19.85. Ордера обычно размещаются около 19.85 или 20.15, тогда как 13 и -1.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KREF-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KREF-PA?

Инвестирование в KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red предполагает учет годового диапазона 18.62 - 21.41 и текущей цены 19.85. Многие сравнивают 1.59% и 1.28% перед размещением ордеров на 19.85 или 20.15. Изучайте ежедневные изменения цены KREF-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции KKR Real Estate Finance Trust Inc.?

Самая высокая цена KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF-PA) за последний год составила 21.41. Акции заметно колебались в пределах 18.62 - 21.41, сравнение с 19.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции KKR Real Estate Finance Trust Inc.?

Самая низкая цена KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF-PA) за год составила 18.62. Сравнение с текущими 19.85 и 18.62 - 21.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KREF-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KREF-PA?

В прошлом KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.92 и 1.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.84 20.10
Годовой диапазон
18.62 21.41
Предыдущее закрытие
19.92
Open
20.10
Bid
19.85
Ask
20.15
Low
19.84
High
20.10
Объем
13
Дневное изменение
-0.35%
Месячное изменение
1.59%
6-месячное изменение
1.28%
Годовое изменение
1.28%
