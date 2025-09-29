- Обзор рынка
KREF-PA: KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red
Курс KREF-PA за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.84, а максимальная — 20.10.
Следите за динамикой KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KREF-PA сегодня?
KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red (KREF-PA) сегодня оценивается на уровне 19.85. Инструмент торгуется в пределах -0.35%, вчерашнее закрытие составило 19.92, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KREF-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red?
KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red в настоящее время оценивается в 19.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.28% и USD. Отслеживайте движения KREF-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции KREF-PA?
Вы можете купить акции KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red (KREF-PA) по текущей цене 19.85. Ордера обычно размещаются около 19.85 или 20.15, тогда как 13 и -1.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KREF-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KREF-PA?
Инвестирование в KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red предполагает учет годового диапазона 18.62 - 21.41 и текущей цены 19.85. Многие сравнивают 1.59% и 1.28% перед размещением ордеров на 19.85 или 20.15. Изучайте ежедневные изменения цены KREF-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции KKR Real Estate Finance Trust Inc.?
Самая высокая цена KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF-PA) за последний год составила 21.41. Акции заметно колебались в пределах 18.62 - 21.41, сравнение с 19.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции KKR Real Estate Finance Trust Inc.?
Самая низкая цена KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF-PA) за год составила 18.62. Сравнение с текущими 19.85 и 18.62 - 21.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KREF-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KREF-PA?
В прошлом KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.92 и 1.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.92
- Open
- 20.10
- Bid
- 19.85
- Ask
- 20.15
- Low
- 19.84
- High
- 20.10
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -0.35%
- Месячное изменение
- 1.59%
- 6-месячное изменение
- 1.28%
- Годовое изменение
- 1.28%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%