Der Wechselkurs von KREF-PA hat sich für heute um -0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.84 bis zu einem Hoch von 20.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.