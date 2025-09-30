KurseKategorien
KREF-PA: KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red

19.85 USD 0.07 (0.35%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KREF-PA hat sich für heute um -0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.84 bis zu einem Hoch von 20.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von KREF-PA heute?

Die Aktie von KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red (KREF-PA) notiert heute bei 19.85. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.35% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 19.92 und das Handelsvolumen erreichte 13. Das Live-Chart von KREF-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie KREF-PA Dividenden?

KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red wird derzeit mit 19.85 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.28% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KREF-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich KREF-PA-Aktien?

Sie können Aktien von KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red (KREF-PA) zum aktuellen Kurs von 19.85 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.85 oder 20.15 platziert, während 13 und -1.24% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KREF-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in KREF-PA-Aktien?

Bei einer Investition in KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red müssen die jährliche Spanne 18.62 - 21.41 und der aktuelle Kurs 19.85 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.59% und 1.28%, bevor sie Orders zu 19.85 oder 20.15 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KREF-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von KKR Real Estate Finance Trust Inc.?

Der höchste Kurs von KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF-PA) im vergangenen Jahr lag bei 21.41. Innerhalb von 18.62 - 21.41 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 19.92 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von KKR Real Estate Finance Trust Inc.?

Der niedrigste Kurs von KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF-PA) im Laufe des Jahres betrug 18.62. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.85 und der Spanne 18.62 - 21.41 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KREF-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von KREF-PA statt?

KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 19.92 und 1.28% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
19.84 20.10
Jahresspanne
18.62 21.41
Vorheriger Schlusskurs
19.92
Eröffnung
20.10
Bid
19.85
Ask
20.15
Tief
19.84
Hoch
20.10
Volumen
13
Tagesänderung
-0.35%
Monatsänderung
1.59%
6-Monatsänderung
1.28%
Jahresänderung
1.28%
