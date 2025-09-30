- Aperçu
KREF-PA: KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red
Le taux de change de KREF-PA a changé de -0.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.84 et à un maximum de 20.10.
Suivez la dynamique KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action KREF-PA aujourd'hui ?
L'action KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red est cotée à 19.85 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.35%, a clôturé hier à 19.92 et son volume d'échange a atteint 13. Le graphique en temps réel du cours de KREF-PA présente ces mises à jour.
L'action KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red verse-t-elle des dividendes ?
KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red est actuellement valorisé à 19.85. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.28% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KREF-PA.
Comment acheter des actions KREF-PA ?
Vous pouvez acheter des actions KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red au cours actuel de 19.85. Les ordres sont généralement placés à proximité de 19.85 ou de 20.15, le 13 et le -1.24% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KREF-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action KREF-PA ?
Investir dans KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red implique de prendre en compte la fourchette annuelle 18.62 - 21.41 et le prix actuel 19.85. Beaucoup comparent 1.59% et 1.28% avant de passer des ordres à 19.85 ou 20.15. Consultez le graphique du cours de KREF-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action KKR Real Estate Finance Trust Inc. ?
Le cours le plus élevé de KKR Real Estate Finance Trust Inc. l'année dernière était 21.41. Au cours de 18.62 - 21.41, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 19.92 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action KKR Real Estate Finance Trust Inc. ?
Le cours le plus bas de KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF-PA) sur l'année a été 18.62. Sa comparaison avec 19.85 et 18.62 - 21.41 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KREF-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action KREF-PA a-t-elle été divisée ?
KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 19.92 et 1.28% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 19.92
- Ouverture
- 20.10
- Bid
- 19.85
- Ask
- 20.15
- Plus Bas
- 19.84
- Plus Haut
- 20.10
- Volume
- 13
- Changement quotidien
- -0.35%
- Changement Mensuel
- 1.59%
- Changement à 6 Mois
- 1.28%
- Changement Annuel
- 1.28%
