报价部分
货币 / KREF-PA
回到股票

KREF-PA: KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red

19.85 USD 0.07 (0.35%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日KREF-PA汇率已更改-0.35%。当日，交易品种以低点19.84和高点20.10进行交易。

关注KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

KREF-PA股票今天的价格是多少？

KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red股票今天的定价为19.85。它在-0.35%范围内交易，昨天的收盘价为19.92，交易量达到13。KREF-PA的实时价格图表显示了这些更新。

KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red股票是否支付股息？

KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red目前的价值为19.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.28%和USD。实时查看图表以跟踪KREF-PA走势。

如何购买KREF-PA股票？

您可以以19.85的当前价格购买KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red股票。订单通常设置在19.85或20.15附近，而13和-1.24%显示市场活动。立即关注KREF-PA的实时图表更新。

如何投资KREF-PA股票？

投资KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red需要考虑年度范围18.62 - 21.41和当前价格19.85。许多人在以19.85或20.15下订单之前，会比较1.59%和。实时查看KREF-PA价格图表，了解每日变化。

KKR Real Estate Finance Trust Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KKR Real Estate Finance Trust Inc.的最高价格是21.41。在18.62 - 21.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red的绩效。

KKR Real Estate Finance Trust Inc.股票的最低价格是多少？

KKR Real Estate Finance Trust Inc.（KREF-PA）的最低价格为18.62。将其与当前的19.85和18.62 - 21.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KREF-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KREF-PA股票是什么时候拆分的？

KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.92和1.28%中可见。

日范围
19.84 20.10
年范围
18.62 21.41
前一天收盘价
19.92
开盘价
20.10
卖价
19.85
买价
20.15
最低价
19.84
最高价
20.10
交易量
13
日变化
-0.35%
月变化
1.59%
6个月变化
1.28%
年变化
1.28%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值