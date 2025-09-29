KREF-PA: KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red
今日KREF-PA汇率已更改-0.35%。当日，交易品种以低点19.84和高点20.10进行交易。
关注KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
KREF-PA股票今天的价格是多少？
KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red股票今天的定价为19.85。它在-0.35%范围内交易，昨天的收盘价为19.92，交易量达到13。KREF-PA的实时价格图表显示了这些更新。
KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red股票是否支付股息？
KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red目前的价值为19.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.28%和USD。实时查看图表以跟踪KREF-PA走势。
如何购买KREF-PA股票？
您可以以19.85的当前价格购买KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red股票。订单通常设置在19.85或20.15附近，而13和-1.24%显示市场活动。立即关注KREF-PA的实时图表更新。
如何投资KREF-PA股票？
投资KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red需要考虑年度范围18.62 - 21.41和当前价格19.85。许多人在以19.85或20.15下订单之前，会比较1.59%和。实时查看KREF-PA价格图表，了解每日变化。
KKR Real Estate Finance Trust Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，KKR Real Estate Finance Trust Inc.的最高价格是21.41。在18.62 - 21.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red的绩效。
KKR Real Estate Finance Trust Inc.股票的最低价格是多少？
KKR Real Estate Finance Trust Inc.（KREF-PA）的最低价格为18.62。将其与当前的19.85和18.62 - 21.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KREF-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KREF-PA股票是什么时候拆分的？
KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.92和1.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.92
- 开盘价
- 20.10
- 卖价
- 19.85
- 买价
- 20.15
- 最低价
- 19.84
- 最高价
- 20.10
- 交易量
- 13
- 日变化
- -0.35%
- 月变化
- 1.59%
- 6个月变化
- 1.28%
- 年变化
- 1.28%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值