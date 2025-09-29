- Panorámica
KREF-PA: KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red
El tipo de cambio de KREF-PA de hoy ha cambiado un -0.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.84, mientras que el máximo ha alcanzado 20.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de KREF-PA hoy?
KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red (KREF-PA) se evalúa hoy en 19.85. El instrumento se negocia dentro de -0.35%; el cierre de ayer ha sido 19.92 y el volumen comercial ha alcanzado 13. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios KREF-PA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red?
KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red se evalúa actualmente en 19.85. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.28% y USD. Monitoree los movimientos de KREF-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de KREF-PA?
Puede comprar acciones de KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red (KREF-PA) al precio actual de 19.85. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 19.85 o 20.15, mientras que 13 y -1.24% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de KREF-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de KREF-PA?
Invertir en KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red implica tener en cuenta el rango anual 18.62 - 21.41 y el precio actual 19.85. Muchos comparan 1.59% y 1.28% antes de colocar órdenes en 19.85 o 20.15. Estudie los cambios diarios de precios de KREF-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de KKR Real Estate Finance Trust Inc.?
El precio más alto de KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF-PA) en el último año ha sido 21.41. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 18.62 - 21.41, una comparación con 19.92 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de KKR Real Estate Finance Trust Inc.?
El precio más bajo de KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF-PA) para el año ha sido 18.62. La comparación con los actuales 19.85 y 18.62 - 21.41 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de KREF-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de KREF-PA?
En el pasado, KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 19.92 y 1.28% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 19.92
- Open
- 20.10
- Bid
- 19.85
- Ask
- 20.15
- Low
- 19.84
- High
- 20.10
- Volumen
- 13
- Cambio diario
- -0.35%
- Cambio mensual
- 1.59%
- Cambio a 6 meses
- 1.28%
- Cambio anual
- 1.28%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.