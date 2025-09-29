- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
KREF-PA: KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Red
KREF-PAの今日の為替レートは、-0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり19.84の安値と20.10の高値で取引されました。
KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Redダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
KREF-PA株の現在の価格は？
KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Redの株価は本日19.85です。-0.35%内で取引され、前日の終値は19.92、取引量は13に達しました。KREF-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Redの株は配当を出しますか？
KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Redの現在の価格は19.85です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.28%やUSDにも注目します。KREF-PAの動きはライブチャートで確認できます。
KREF-PA株を買う方法は？
KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Redの株は現在19.85で購入可能です。注文は通常19.85または20.15付近で行われ、13や-1.24%が市場の動きを示します。KREF-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
KREF-PA株に投資する方法は？
KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Redへの投資では、年間の値幅18.62 - 21.41と現在の19.85を考慮します。注文は多くの場合19.85や20.15で行われる前に、1.59%や1.28%と比較されます。KREF-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
KKR Real Estate Finance Trust Inc.の株の最高値は？
KKR Real Estate Finance Trust Inc.の過去1年の最高値は21.41でした。18.62 - 21.41内で株価は大きく変動し、19.92と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Redのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
KKR Real Estate Finance Trust Inc.の株の最低値は？
KKR Real Estate Finance Trust Inc.(KREF-PA)の年間最安値は18.62でした。現在の19.85や18.62 - 21.41と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KREF-PAの動きはライブチャートで確認できます。
KREF-PAの株式分割はいつ行われましたか？
KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% Series A Cumulative Redは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、19.92、1.28%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 19.92
- 始値
- 20.10
- 買値
- 19.85
- 買値
- 20.15
- 安値
- 19.84
- 高値
- 20.10
- 出来高
- 13
- 1日の変化
- -0.35%
- 1ヶ月の変化
- 1.59%
- 6ヶ月の変化
- 1.28%
- 1年の変化
- 1.28%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前