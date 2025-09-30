- Visão do mercado
KIM-PM: Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi
A taxa do KIM-PM para hoje mudou para -0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.12 e o mais alto foi 22.39.
Veja a dinâmica do par de moedas Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de KIM-PM hoje?
Hoje Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi (KIM-PM) está avaliado em 22.24. O instrumento é negociado dentro de -0.27%, o fechamento de ontem foi 22.30, e o volume de negociação atingiu 18. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KIM-PM em tempo real.
As ações de Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi pagam dividendos?
Atualmente Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi está avaliado em 22.24. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.39% e USD. Monitore os movimentos de KIM-PM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de KIM-PM?
Você pode comprar ações de Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi (KIM-PM) pelo preço atual 22.24. Ordens geralmente são executadas perto de 22.24 ou 22.54, enquanto 18 e -0.67% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KIM-PM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de KIM-PM?
Investir em Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi envolve considerar a faixa anual 19.73 - 23.19 e o preço atual 22.24. Muitos comparam 2.87% e 9.39% antes de enviar ordens em 22.24 ou 22.54. Estude as mudanças diárias de preço de KIM-PM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações KIMCO REALTY CORP?
O maior preço de KIMCO REALTY CORP (KIM-PM) no último ano foi 23.19. As ações oscilaram bastante dentro de 19.73 - 23.19, e a comparação com 22.30 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações KIMCO REALTY CORP?
O menor preço de KIMCO REALTY CORP (KIM-PM) no ano foi 19.73. A comparação com o preço atual 22.24 e 19.73 - 23.19 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KIM-PM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de KIM-PM?
No passado Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.30 e 9.39% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.30
- Open
- 22.39
- Bid
- 22.24
- Ask
- 22.54
- Low
- 22.12
- High
- 22.39
- Volume
- 18
- Mudança diária
- -0.27%
- Mudança mensal
- 2.87%
- Mudança de 6 meses
- 9.39%
- Mudança anual
- 9.39%
