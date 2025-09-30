CotaçõesSeções
KIM-PM: Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi

22.24 USD 0.06 (0.27%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do KIM-PM para hoje mudou para -0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.12 e o mais alto foi 22.39.

Veja a dinâmica do par de moedas Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de KIM-PM hoje?

Hoje Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi (KIM-PM) está avaliado em 22.24. O instrumento é negociado dentro de -0.27%, o fechamento de ontem foi 22.30, e o volume de negociação atingiu 18. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KIM-PM em tempo real.

As ações de Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi pagam dividendos?

Atualmente Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi está avaliado em 22.24. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.39% e USD. Monitore os movimentos de KIM-PM no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de KIM-PM?

Você pode comprar ações de Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi (KIM-PM) pelo preço atual 22.24. Ordens geralmente são executadas perto de 22.24 ou 22.54, enquanto 18 e -0.67% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KIM-PM no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de KIM-PM?

Investir em Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi envolve considerar a faixa anual 19.73 - 23.19 e o preço atual 22.24. Muitos comparam 2.87% e 9.39% antes de enviar ordens em 22.24 ou 22.54. Estude as mudanças diárias de preço de KIM-PM no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações KIMCO REALTY CORP?

O maior preço de KIMCO REALTY CORP (KIM-PM) no último ano foi 23.19. As ações oscilaram bastante dentro de 19.73 - 23.19, e a comparação com 22.30 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações KIMCO REALTY CORP?

O menor preço de KIMCO REALTY CORP (KIM-PM) no ano foi 19.73. A comparação com o preço atual 22.24 e 19.73 - 23.19 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KIM-PM em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de KIM-PM?

No passado Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.30 e 9.39% após os eventos corporativos.

Faixa diária
22.12 22.39
Faixa anual
19.73 23.19
Fechamento anterior
22.30
Open
22.39
Bid
22.24
Ask
22.54
Low
22.12
High
22.39
Volume
18
Mudança diária
-0.27%
Mudança mensal
2.87%
Mudança de 6 meses
9.39%
Mudança anual
9.39%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4