KIM-PM: Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi

22.24 USD 0.06 (0.27%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KIM-PM ha avuto una variazione del -0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.12 e ad un massimo di 22.39.

Segui le dinamiche di Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni KIM-PM oggi?

Oggi le azioni Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi sono prezzate a 22.24. Viene scambiato all'interno di -0.27%, la chiusura di ieri è stata 22.30 e il volume degli scambi ha raggiunto 18. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KIM-PM mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi pagano dividendi?

Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi è attualmente valutato a 22.24. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.39% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KIM-PM.

Come acquistare azioni KIM-PM?

Puoi acquistare azioni Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi al prezzo attuale di 22.24. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.24 o 22.54, mentre 18 e -0.67% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KIM-PM sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni KIM-PM?

Investire in Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi implica considerare l'intervallo annuale 19.73 - 23.19 e il prezzo attuale 22.24. Molti confrontano 2.87% e 9.39% prima di effettuare ordini su 22.24 o 22.54. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KIM-PM con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni KIMCO REALTY CORP?

Il prezzo massimo di KIMCO REALTY CORP nell'ultimo anno è stato 23.19. All'interno di 19.73 - 23.19, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.30 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni KIMCO REALTY CORP?

Il prezzo più basso di KIMCO REALTY CORP (KIM-PM) nel corso dell'anno è stato 19.73. Confrontandolo con gli attuali 22.24 e 19.73 - 23.19 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KIM-PM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KIM-PM?

Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.30 e 9.39%.

Intervallo Giornaliero
22.12 22.39
Intervallo Annuale
19.73 23.19
Chiusura Precedente
22.30
Apertura
22.39
Bid
22.24
Ask
22.54
Minimo
22.12
Massimo
22.39
Volume
18
Variazione giornaliera
-0.27%
Variazione Mensile
2.87%
Variazione Semestrale
9.39%
Variazione Annuale
9.39%
