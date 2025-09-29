- Обзор рынка
KIM-PM: Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi
Курс KIM-PM за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.12, а максимальная — 22.39.
Следите за динамикой Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KIM-PM сегодня?
Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi (KIM-PM) сегодня оценивается на уровне 22.24. Инструмент торгуется в пределах -0.27%, вчерашнее закрытие составило 22.30, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KIM-PM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi?
Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi в настоящее время оценивается в 22.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.39% и USD. Отслеживайте движения KIM-PM на графике в реальном времени.
Как купить акции KIM-PM?
Вы можете купить акции Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi (KIM-PM) по текущей цене 22.24. Ордера обычно размещаются около 22.24 или 22.54, тогда как 18 и -0.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KIM-PM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KIM-PM?
Инвестирование в Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi предполагает учет годового диапазона 19.73 - 23.19 и текущей цены 22.24. Многие сравнивают 2.87% и 9.39% перед размещением ордеров на 22.24 или 22.54. Изучайте ежедневные изменения цены KIM-PM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции KIMCO REALTY CORP?
Самая высокая цена KIMCO REALTY CORP (KIM-PM) за последний год составила 23.19. Акции заметно колебались в пределах 19.73 - 23.19, сравнение с 22.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции KIMCO REALTY CORP?
Самая низкая цена KIMCO REALTY CORP (KIM-PM) за год составила 19.73. Сравнение с текущими 22.24 и 19.73 - 23.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KIM-PM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KIM-PM?
В прошлом Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.30 и 9.39% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.30
- Open
- 22.39
- Bid
- 22.24
- Ask
- 22.54
- Low
- 22.12
- High
- 22.39
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- 2.87%
- 6-месячное изменение
- 9.39%
- Годовое изменение
- 9.39%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%