KIM-PM: Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi

22.24 USD 0.06 (0.27%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KIM-PM за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.12, а максимальная — 22.39.

Следите за динамикой Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KIM-PM сегодня?

Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi (KIM-PM) сегодня оценивается на уровне 22.24. Инструмент торгуется в пределах -0.27%, вчерашнее закрытие составило 22.30, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KIM-PM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi?

Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi в настоящее время оценивается в 22.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.39% и USD. Отслеживайте движения KIM-PM на графике в реальном времени.

Как купить акции KIM-PM?

Вы можете купить акции Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi (KIM-PM) по текущей цене 22.24. Ордера обычно размещаются около 22.24 или 22.54, тогда как 18 и -0.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KIM-PM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KIM-PM?

Инвестирование в Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi предполагает учет годового диапазона 19.73 - 23.19 и текущей цены 22.24. Многие сравнивают 2.87% и 9.39% перед размещением ордеров на 22.24 или 22.54. Изучайте ежедневные изменения цены KIM-PM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции KIMCO REALTY CORP?

Самая высокая цена KIMCO REALTY CORP (KIM-PM) за последний год составила 23.19. Акции заметно колебались в пределах 19.73 - 23.19, сравнение с 22.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции KIMCO REALTY CORP?

Самая низкая цена KIMCO REALTY CORP (KIM-PM) за год составила 19.73. Сравнение с текущими 22.24 и 19.73 - 23.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KIM-PM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KIM-PM?

В прошлом Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.30 и 9.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.12 22.39
Годовой диапазон
19.73 23.19
Предыдущее закрытие
22.30
Open
22.39
Bid
22.24
Ask
22.54
Low
22.12
High
22.39
Объем
18
Дневное изменение
-0.27%
Месячное изменение
2.87%
6-месячное изменение
9.39%
Годовое изменение
9.39%
