KIM-PM: Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi
KIM-PMの今日の為替レートは、-0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり22.12の安値と22.39の高値で取引されました。
Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whiダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
KIM-PM株の現在の価格は？
Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whiの株価は本日22.24です。-0.27%内で取引され、前日の終値は22.30、取引量は18に達しました。KIM-PMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whiの株は配当を出しますか？
Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whiの現在の価格は22.24です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.39%やUSDにも注目します。KIM-PMの動きはライブチャートで確認できます。
KIM-PM株を買う方法は？
Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whiの株は現在22.24で購入可能です。注文は通常22.24または22.54付近で行われ、18や-0.67%が市場の動きを示します。KIM-PMの最新情報はライブチャートで確認できます。
KIM-PM株に投資する方法は？
Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whiへの投資では、年間の値幅19.73 - 23.19と現在の22.24を考慮します。注文は多くの場合22.24や22.54で行われる前に、2.87%や9.39%と比較されます。KIM-PMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
KIMCO REALTY CORPの株の最高値は？
KIMCO REALTY CORPの過去1年の最高値は23.19でした。19.73 - 23.19内で株価は大きく変動し、22.30と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whiのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
KIMCO REALTY CORPの株の最低値は？
KIMCO REALTY CORP(KIM-PM)の年間最安値は19.73でした。現在の22.24や19.73 - 23.19と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KIM-PMの動きはライブチャートで確認できます。
KIM-PMの株式分割はいつ行われましたか？
Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whiは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.30、9.39%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.30
- 始値
- 22.39
- 買値
- 22.24
- 買値
- 22.54
- 安値
- 22.12
- 高値
- 22.39
- 出来高
- 18
- 1日の変化
- -0.27%
- 1ヶ月の変化
- 2.87%
- 6ヶ月の変化
- 9.39%
- 1年の変化
- 9.39%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前