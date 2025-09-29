报价部分
货币 / KIM-PM
KIM-PM: Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi

22.24 USD 0.06 (0.27%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日KIM-PM汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点22.12和高点22.39进行交易。

关注Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

KIM-PM股票今天的价格是多少？

Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi股票今天的定价为22.24。它在-0.27%范围内交易，昨天的收盘价为22.30，交易量达到18。KIM-PM的实时价格图表显示了这些更新。

Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi股票是否支付股息？

Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi目前的价值为22.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.39%和USD。实时查看图表以跟踪KIM-PM走势。

如何购买KIM-PM股票？

您可以以22.24的当前价格购买Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi股票。订单通常设置在22.24或22.54附近，而18和-0.67%显示市场活动。立即关注KIM-PM的实时图表更新。

如何投资KIM-PM股票？

投资Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi需要考虑年度范围19.73 - 23.19和当前价格22.24。许多人在以22.24或22.54下订单之前，会比较2.87%和。实时查看KIM-PM价格图表，了解每日变化。

KIMCO REALTY CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KIMCO REALTY CORP的最高价格是23.19。在19.73 - 23.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi的绩效。

KIMCO REALTY CORP股票的最低价格是多少？

KIMCO REALTY CORP（KIM-PM）的最低价格为19.73。将其与当前的22.24和19.73 - 23.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KIM-PM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KIM-PM股票是什么时候拆分的？

Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.30和9.39%中可见。

日范围
22.12 22.39
年范围
19.73 23.19
前一天收盘价
22.30
开盘价
22.39
卖价
22.24
买价
22.54
最低价
22.12
最高价
22.39
交易量
18
日变化
-0.27%
月变化
2.87%
6个月变化
9.39%
年变化
9.39%
