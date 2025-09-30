- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KIM-PM: Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi
Der Wechselkurs von KIM-PM hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.12 bis zu einem Hoch von 22.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von KIM-PM heute?
Die Aktie von Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi (KIM-PM) notiert heute bei 22.24. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.27% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.30 und das Handelsvolumen erreichte 18. Das Live-Chart von KIM-PM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie KIM-PM Dividenden?
Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi wird derzeit mit 22.24 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.39% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KIM-PM zu verfolgen.
Wie kaufe ich KIM-PM-Aktien?
Sie können Aktien von Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi (KIM-PM) zum aktuellen Kurs von 22.24 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.24 oder 22.54 platziert, während 18 und -0.67% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KIM-PM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in KIM-PM-Aktien?
Bei einer Investition in Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi müssen die jährliche Spanne 19.73 - 23.19 und der aktuelle Kurs 22.24 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.87% und 9.39%, bevor sie Orders zu 22.24 oder 22.54 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KIM-PM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von KIMCO REALTY CORP?
Der höchste Kurs von KIMCO REALTY CORP (KIM-PM) im vergangenen Jahr lag bei 23.19. Innerhalb von 19.73 - 23.19 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.30 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von KIMCO REALTY CORP?
Der niedrigste Kurs von KIMCO REALTY CORP (KIM-PM) im Laufe des Jahres betrug 19.73. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.24 und der Spanne 19.73 - 23.19 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KIM-PM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von KIM-PM statt?
Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.30 und 9.39% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.30
- Eröffnung
- 22.39
- Bid
- 22.24
- Ask
- 22.54
- Tief
- 22.12
- Hoch
- 22.39
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- -0.27%
- Monatsänderung
- 2.87%
- 6-Monatsänderung
- 9.39%
- Jahresänderung
- 9.39%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4