KIM-PM: Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi

22.24 USD 0.06 (0.27%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KIM-PM hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.12 bis zu einem Hoch von 22.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von KIM-PM heute?

Die Aktie von Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi (KIM-PM) notiert heute bei 22.24. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.27% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.30 und das Handelsvolumen erreichte 18. Das Live-Chart von KIM-PM zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie KIM-PM Dividenden?

Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi wird derzeit mit 22.24 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.39% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KIM-PM zu verfolgen.

Wie kaufe ich KIM-PM-Aktien?

Sie können Aktien von Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi (KIM-PM) zum aktuellen Kurs von 22.24 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.24 oder 22.54 platziert, während 18 und -0.67% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KIM-PM auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in KIM-PM-Aktien?

Bei einer Investition in Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi müssen die jährliche Spanne 19.73 - 23.19 und der aktuelle Kurs 22.24 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.87% und 9.39%, bevor sie Orders zu 22.24 oder 22.54 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KIM-PM.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von KIMCO REALTY CORP?

Der höchste Kurs von KIMCO REALTY CORP (KIM-PM) im vergangenen Jahr lag bei 23.19. Innerhalb von 19.73 - 23.19 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.30 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von KIMCO REALTY CORP?

Der niedrigste Kurs von KIMCO REALTY CORP (KIM-PM) im Laufe des Jahres betrug 19.73. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.24 und der Spanne 19.73 - 23.19 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KIM-PM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von KIM-PM statt?

Kimco Realty Corporation Class M Depositary Shares, each of whi hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.30 und 9.39% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
22.12 22.39
Jahresspanne
19.73 23.19
Vorheriger Schlusskurs
22.30
Eröffnung
22.39
Bid
22.24
Ask
22.54
Tief
22.12
Hoch
22.39
Volumen
18
Tagesänderung
-0.27%
Monatsänderung
2.87%
6-Monatsänderung
9.39%
Jahresänderung
9.39%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4