KIM-PL: Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi
A taxa do KIM-PL para hoje mudou para -0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.44 e o mais alto foi 21.53.
Veja a dinâmica do par de moedas Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de KIM-PL hoje?
Hoje Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi (KIM-PL) está avaliado em 21.53. O instrumento é negociado dentro de -0.09%, o fechamento de ontem foi 21.55, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KIM-PL em tempo real.
As ações de Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi pagam dividendos?
Atualmente Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi está avaliado em 21.53. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.97% e USD. Monitore os movimentos de KIM-PL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de KIM-PL?
Você pode comprar ações de Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi (KIM-PL) pelo preço atual 21.53. Ordens geralmente são executadas perto de 21.53 ou 21.83, enquanto 13 e 0.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KIM-PL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de KIM-PL?
Investir em Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi envolve considerar a faixa anual 19.37 - 22.48 e o preço atual 21.53. Muitos comparam 1.46% e 7.97% antes de enviar ordens em 21.53 ou 21.83. Estude as mudanças diárias de preço de KIM-PL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações KIMCO REALTY CORP?
O maior preço de KIMCO REALTY CORP (KIM-PL) no último ano foi 22.48. As ações oscilaram bastante dentro de 19.37 - 22.48, e a comparação com 21.55 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações KIMCO REALTY CORP?
O menor preço de KIMCO REALTY CORP (KIM-PL) no ano foi 19.37. A comparação com o preço atual 21.53 e 19.37 - 22.48 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KIM-PL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de KIM-PL?
No passado Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.55 e 7.97% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.55
- Open
- 21.49
- Bid
- 21.53
- Ask
- 21.83
- Low
- 21.44
- High
- 21.53
- Volume
- 13
- Mudança diária
- -0.09%
- Mudança mensal
- 1.46%
- Mudança de 6 meses
- 7.97%
- Mudança anual
- 7.97%
