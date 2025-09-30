CotaçõesSeções
KIM-PL: Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi

21.53 USD 0.02 (0.09%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do KIM-PL para hoje mudou para -0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.44 e o mais alto foi 21.53.

Veja a dinâmica do par de moedas Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de KIM-PL hoje?

Hoje Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi (KIM-PL) está avaliado em 21.53. O instrumento é negociado dentro de -0.09%, o fechamento de ontem foi 21.55, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KIM-PL em tempo real.

As ações de Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi pagam dividendos?

Atualmente Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi está avaliado em 21.53. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.97% e USD. Monitore os movimentos de KIM-PL no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de KIM-PL?

Você pode comprar ações de Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi (KIM-PL) pelo preço atual 21.53. Ordens geralmente são executadas perto de 21.53 ou 21.83, enquanto 13 e 0.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KIM-PL no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de KIM-PL?

Investir em Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi envolve considerar a faixa anual 19.37 - 22.48 e o preço atual 21.53. Muitos comparam 1.46% e 7.97% antes de enviar ordens em 21.53 ou 21.83. Estude as mudanças diárias de preço de KIM-PL no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações KIMCO REALTY CORP?

O maior preço de KIMCO REALTY CORP (KIM-PL) no último ano foi 22.48. As ações oscilaram bastante dentro de 19.37 - 22.48, e a comparação com 21.55 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações KIMCO REALTY CORP?

O menor preço de KIMCO REALTY CORP (KIM-PL) no ano foi 19.37. A comparação com o preço atual 21.53 e 19.37 - 22.48 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KIM-PL em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de KIM-PL?

No passado Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.55 e 7.97% após os eventos corporativos.

Faixa diária
21.44 21.53
Faixa anual
19.37 22.48
Fechamento anterior
21.55
Open
21.49
Bid
21.53
Ask
21.83
Low
21.44
High
21.53
Volume
13
Mudança diária
-0.09%
Mudança mensal
1.46%
Mudança de 6 meses
7.97%
Mudança anual
7.97%
