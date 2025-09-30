- Übersicht
KIM-PL: Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi
Der Wechselkurs von KIM-PL hat sich für heute um -0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.44 bis zu einem Hoch von 21.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von KIM-PL heute?
Die Aktie von Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi (KIM-PL) notiert heute bei 21.53. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.09% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.55 und das Handelsvolumen erreichte 13. Das Live-Chart von KIM-PL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie KIM-PL Dividenden?
Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi wird derzeit mit 21.53 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.97% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KIM-PL zu verfolgen.
Wie kaufe ich KIM-PL-Aktien?
Sie können Aktien von Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi (KIM-PL) zum aktuellen Kurs von 21.53 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.53 oder 21.83 platziert, während 13 und 0.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KIM-PL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in KIM-PL-Aktien?
Bei einer Investition in Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi müssen die jährliche Spanne 19.37 - 22.48 und der aktuelle Kurs 21.53 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.46% und 7.97%, bevor sie Orders zu 21.53 oder 21.83 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KIM-PL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von KIMCO REALTY CORP?
Der höchste Kurs von KIMCO REALTY CORP (KIM-PL) im vergangenen Jahr lag bei 22.48. Innerhalb von 19.37 - 22.48 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.55 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von KIMCO REALTY CORP?
Der niedrigste Kurs von KIMCO REALTY CORP (KIM-PL) im Laufe des Jahres betrug 19.37. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.53 und der Spanne 19.37 - 22.48 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KIM-PL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von KIM-PL statt?
Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.55 und 7.97% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.55
- Eröffnung
- 21.49
- Bid
- 21.53
- Ask
- 21.83
- Tief
- 21.44
- Hoch
- 21.53
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -0.09%
- Monatsänderung
- 1.46%
- 6-Monatsänderung
- 7.97%
- Jahresänderung
- 7.97%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4