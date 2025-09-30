KurseKategorien
KIM-PL
KIM-PL: Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi

21.53 USD 0.02 (0.09%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KIM-PL hat sich für heute um -0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.44 bis zu einem Hoch von 21.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von KIM-PL heute?

Die Aktie von Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi (KIM-PL) notiert heute bei 21.53. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.09% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.55 und das Handelsvolumen erreichte 13. Das Live-Chart von KIM-PL zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie KIM-PL Dividenden?

Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi wird derzeit mit 21.53 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.97% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KIM-PL zu verfolgen.

Wie kaufe ich KIM-PL-Aktien?

Sie können Aktien von Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi (KIM-PL) zum aktuellen Kurs von 21.53 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.53 oder 21.83 platziert, während 13 und 0.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KIM-PL auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in KIM-PL-Aktien?

Bei einer Investition in Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi müssen die jährliche Spanne 19.37 - 22.48 und der aktuelle Kurs 21.53 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.46% und 7.97%, bevor sie Orders zu 21.53 oder 21.83 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KIM-PL.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von KIMCO REALTY CORP?

Der höchste Kurs von KIMCO REALTY CORP (KIM-PL) im vergangenen Jahr lag bei 22.48. Innerhalb von 19.37 - 22.48 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.55 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von KIMCO REALTY CORP?

Der niedrigste Kurs von KIMCO REALTY CORP (KIM-PL) im Laufe des Jahres betrug 19.37. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.53 und der Spanne 19.37 - 22.48 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KIM-PL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von KIM-PL statt?

Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.55 und 7.97% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
21.44 21.53
Jahresspanne
19.37 22.48
Vorheriger Schlusskurs
21.55
Eröffnung
21.49
Bid
21.53
Ask
21.83
Tief
21.44
Hoch
21.53
Volumen
13
Tagesänderung
-0.09%
Monatsänderung
1.46%
6-Monatsänderung
7.97%
Jahresänderung
7.97%
