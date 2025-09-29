КотировкиРазделы
Валюты / KIM-PL
Назад в Рынок акций США

KIM-PL: Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi

21.44 USD 0.11 (0.51%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KIM-PL за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.44, а максимальная — 21.50.

Следите за динамикой Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KIM-PL сегодня?

Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi (KIM-PL) сегодня оценивается на уровне 21.44. Инструмент торгуется в пределах -0.51%, вчерашнее закрытие составило 21.55, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KIM-PL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi?

Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi в настоящее время оценивается в 21.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.52% и USD. Отслеживайте движения KIM-PL на графике в реальном времени.

Как купить акции KIM-PL?

Вы можете купить акции Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi (KIM-PL) по текущей цене 21.44. Ордера обычно размещаются около 21.44 или 21.74, тогда как 8 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KIM-PL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KIM-PL?

Инвестирование в Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi предполагает учет годового диапазона 19.37 - 22.48 и текущей цены 21.44. Многие сравнивают 1.04% и 7.52% перед размещением ордеров на 21.44 или 21.74. Изучайте ежедневные изменения цены KIM-PL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции KIMCO REALTY CORP?

Самая высокая цена KIMCO REALTY CORP (KIM-PL) за последний год составила 22.48. Акции заметно колебались в пределах 19.37 - 22.48, сравнение с 21.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции KIMCO REALTY CORP?

Самая низкая цена KIMCO REALTY CORP (KIM-PL) за год составила 19.37. Сравнение с текущими 21.44 и 19.37 - 22.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KIM-PL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KIM-PL?

В прошлом Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.55 и 7.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.44 21.50
Годовой диапазон
19.37 22.48
Предыдущее закрытие
21.55
Open
21.49
Bid
21.44
Ask
21.74
Low
21.44
High
21.50
Объем
8
Дневное изменение
-0.51%
Месячное изменение
1.04%
6-месячное изменение
7.52%
Годовое изменение
7.52%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.