KIM-PL: Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi
Курс KIM-PL за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.44, а максимальная — 21.50.
Следите за динамикой Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KIM-PL сегодня?
Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi (KIM-PL) сегодня оценивается на уровне 21.44. Инструмент торгуется в пределах -0.51%, вчерашнее закрытие составило 21.55, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KIM-PL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi?
Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi в настоящее время оценивается в 21.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.52% и USD. Отслеживайте движения KIM-PL на графике в реальном времени.
Как купить акции KIM-PL?
Вы можете купить акции Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi (KIM-PL) по текущей цене 21.44. Ордера обычно размещаются около 21.44 или 21.74, тогда как 8 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KIM-PL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KIM-PL?
Инвестирование в Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi предполагает учет годового диапазона 19.37 - 22.48 и текущей цены 21.44. Многие сравнивают 1.04% и 7.52% перед размещением ордеров на 21.44 или 21.74. Изучайте ежедневные изменения цены KIM-PL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции KIMCO REALTY CORP?
Самая высокая цена KIMCO REALTY CORP (KIM-PL) за последний год составила 22.48. Акции заметно колебались в пределах 19.37 - 22.48, сравнение с 21.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции KIMCO REALTY CORP?
Самая низкая цена KIMCO REALTY CORP (KIM-PL) за год составила 19.37. Сравнение с текущими 21.44 и 19.37 - 22.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KIM-PL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KIM-PL?
В прошлом Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.55 и 7.52% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.55
- Open
- 21.49
- Bid
- 21.44
- Ask
- 21.74
- Low
- 21.44
- High
- 21.50
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.51%
- Месячное изменение
- 1.04%
- 6-месячное изменение
- 7.52%
- Годовое изменение
- 7.52%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%