KIM-PL: Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi
KIM-PLの今日の為替レートは、-0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり21.44の安値と21.53の高値で取引されました。
Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whiダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
KIM-PL株の現在の価格は？
Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whiの株価は本日21.53です。-0.09%内で取引され、前日の終値は21.55、取引量は13に達しました。KIM-PLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whiの株は配当を出しますか？
Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whiの現在の価格は21.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.97%やUSDにも注目します。KIM-PLの動きはライブチャートで確認できます。
KIM-PL株を買う方法は？
Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whiの株は現在21.53で購入可能です。注文は通常21.53または21.83付近で行われ、13や0.19%が市場の動きを示します。KIM-PLの最新情報はライブチャートで確認できます。
KIM-PL株に投資する方法は？
Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whiへの投資では、年間の値幅19.37 - 22.48と現在の21.53を考慮します。注文は多くの場合21.53や21.83で行われる前に、1.46%や7.97%と比較されます。KIM-PLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
KIMCO REALTY CORPの株の最高値は？
KIMCO REALTY CORPの過去1年の最高値は22.48でした。19.37 - 22.48内で株価は大きく変動し、21.55と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whiのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
KIMCO REALTY CORPの株の最低値は？
KIMCO REALTY CORP(KIM-PL)の年間最安値は19.37でした。現在の21.53や19.37 - 22.48と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KIM-PLの動きはライブチャートで確認できます。
KIM-PLの株式分割はいつ行われましたか？
Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whiは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.55、7.97%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.55
- 始値
- 21.49
- 買値
- 21.53
- 買値
- 21.83
- 安値
- 21.44
- 高値
- 21.53
- 出来高
- 13
- 1日の変化
- -0.09%
- 1ヶ月の変化
- 1.46%
- 6ヶ月の変化
- 7.97%
- 1年の変化
- 7.97%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前