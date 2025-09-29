クォートセクション
通貨 / KIM-PL
株に戻る

KIM-PL: Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi

21.53 USD 0.02 (0.09%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KIM-PLの今日の為替レートは、-0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり21.44の安値と21.53の高値で取引されました。

Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whiダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

KIM-PL株の現在の価格は？

Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whiの株価は本日21.53です。-0.09%内で取引され、前日の終値は21.55、取引量は13に達しました。KIM-PLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whiの株は配当を出しますか？

Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whiの現在の価格は21.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.97%やUSDにも注目します。KIM-PLの動きはライブチャートで確認できます。

KIM-PL株を買う方法は？

Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whiの株は現在21.53で購入可能です。注文は通常21.53または21.83付近で行われ、13や0.19%が市場の動きを示します。KIM-PLの最新情報はライブチャートで確認できます。

KIM-PL株に投資する方法は？

Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whiへの投資では、年間の値幅19.37 - 22.48と現在の21.53を考慮します。注文は多くの場合21.53や21.83で行われる前に、1.46%や7.97%と比較されます。KIM-PLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

KIMCO REALTY CORPの株の最高値は？

KIMCO REALTY CORPの過去1年の最高値は22.48でした。19.37 - 22.48内で株価は大きく変動し、21.55と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whiのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

KIMCO REALTY CORPの株の最低値は？

KIMCO REALTY CORP(KIM-PL)の年間最安値は19.37でした。現在の21.53や19.37 - 22.48と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KIM-PLの動きはライブチャートで確認できます。

KIM-PLの株式分割はいつ行われましたか？

Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whiは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.55、7.97%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
21.44 21.53
1年のレンジ
19.37 22.48
以前の終値
21.55
始値
21.49
買値
21.53
買値
21.83
安値
21.44
高値
21.53
出来高
13
1日の変化
-0.09%
1ヶ月の変化
1.46%
6ヶ月の変化
7.97%
1年の変化
7.97%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待