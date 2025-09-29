报价部分
货币 / KIM-PL
KIM-PL: Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi

21.53 USD 0.02 (0.09%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日KIM-PL汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点21.44和高点21.53进行交易。

关注Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

KIM-PL股票今天的价格是多少？

Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi股票今天的定价为21.53。它在-0.09%范围内交易，昨天的收盘价为21.55，交易量达到13。KIM-PL的实时价格图表显示了这些更新。

Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi股票是否支付股息？

Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi目前的价值为21.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.97%和USD。实时查看图表以跟踪KIM-PL走势。

如何购买KIM-PL股票？

您可以以21.53的当前价格购买Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi股票。订单通常设置在21.53或21.83附近，而13和0.19%显示市场活动。立即关注KIM-PL的实时图表更新。

如何投资KIM-PL股票？

投资Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi需要考虑年度范围19.37 - 22.48和当前价格21.53。许多人在以21.53或21.83下订单之前，会比较1.46%和。实时查看KIM-PL价格图表，了解每日变化。

KIMCO REALTY CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KIMCO REALTY CORP的最高价格是22.48。在19.37 - 22.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi的绩效。

KIMCO REALTY CORP股票的最低价格是多少？

KIMCO REALTY CORP（KIM-PL）的最低价格为19.37。将其与当前的21.53和19.37 - 22.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KIM-PL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KIM-PL股票是什么时候拆分的？

Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.55和7.97%中可见。

日范围
21.44 21.53
年范围
19.37 22.48
前一天收盘价
21.55
开盘价
21.49
卖价
21.53
买价
21.83
最低价
21.44
最高价
21.53
交易量
13
日变化
-0.09%
月变化
1.46%
6个月变化
7.97%
年变化
7.97%
