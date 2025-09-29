KIM-PL: Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi
今日KIM-PL汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点21.44和高点21.53进行交易。
关注Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
KIM-PL股票今天的价格是多少？
Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi股票今天的定价为21.53。它在-0.09%范围内交易，昨天的收盘价为21.55，交易量达到13。KIM-PL的实时价格图表显示了这些更新。
Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi股票是否支付股息？
Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi目前的价值为21.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.97%和USD。实时查看图表以跟踪KIM-PL走势。
如何购买KIM-PL股票？
您可以以21.53的当前价格购买Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi股票。订单通常设置在21.53或21.83附近，而13和0.19%显示市场活动。立即关注KIM-PL的实时图表更新。
如何投资KIM-PL股票？
投资Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi需要考虑年度范围19.37 - 22.48和当前价格21.53。许多人在以21.53或21.83下订单之前，会比较1.46%和。实时查看KIM-PL价格图表，了解每日变化。
KIMCO REALTY CORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，KIMCO REALTY CORP的最高价格是22.48。在19.37 - 22.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi的绩效。
KIMCO REALTY CORP股票的最低价格是多少？
KIMCO REALTY CORP（KIM-PL）的最低价格为19.37。将其与当前的21.53和19.37 - 22.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KIM-PL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KIM-PL股票是什么时候拆分的？
Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.55和7.97%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.55
- 开盘价
- 21.49
- 卖价
- 21.53
- 买价
- 21.83
- 最低价
- 21.44
- 最高价
- 21.53
- 交易量
- 13
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 1.46%
- 6个月变化
- 7.97%
- 年变化
- 7.97%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值