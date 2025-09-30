QuotazioniSezioni
KIM-PL
KIM-PL: Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi

21.53 USD 0.02 (0.09%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KIM-PL ha avuto una variazione del -0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.44 e ad un massimo di 21.53.

Segui le dinamiche di Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni KIM-PL oggi?

Oggi le azioni Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi sono prezzate a 21.53. Viene scambiato all'interno di -0.09%, la chiusura di ieri è stata 21.55 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KIM-PL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi pagano dividendi?

Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi è attualmente valutato a 21.53. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.97% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KIM-PL.

Come acquistare azioni KIM-PL?

Puoi acquistare azioni Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi al prezzo attuale di 21.53. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.53 o 21.83, mentre 13 e 0.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KIM-PL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni KIM-PL?

Investire in Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi implica considerare l'intervallo annuale 19.37 - 22.48 e il prezzo attuale 21.53. Molti confrontano 1.46% e 7.97% prima di effettuare ordini su 21.53 o 21.83. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KIM-PL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni KIMCO REALTY CORP?

Il prezzo massimo di KIMCO REALTY CORP nell'ultimo anno è stato 22.48. All'interno di 19.37 - 22.48, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.55 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni KIMCO REALTY CORP?

Il prezzo più basso di KIMCO REALTY CORP (KIM-PL) nel corso dell'anno è stato 19.37. Confrontandolo con gli attuali 21.53 e 19.37 - 22.48 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KIM-PL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KIM-PL?

Kimco Realty Corporation Class L Depositary Shares, each of whi ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.55 e 7.97%.

Intervallo Giornaliero
21.44 21.53
Intervallo Annuale
19.37 22.48
Chiusura Precedente
21.55
Apertura
21.49
Bid
21.53
Ask
21.83
Minimo
21.44
Massimo
21.53
Volume
13
Variazione giornaliera
-0.09%
Variazione Mensile
1.46%
Variazione Semestrale
7.97%
Variazione Annuale
7.97%
