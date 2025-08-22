Moedas / KC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
KC: Kingsoft Cloud Holdings Limited - American Depositary Shares
16.92 USD 0.86 (5.35%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KC para hoje mudou para 5.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.54 e o mais alto foi 17.39.
Veja a dinâmica do par de moedas Kingsoft Cloud Holdings Limited - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KC Notícias
- Café arábica cai mais de 8% com liquidação de comprados, açúcar também recua
- Kingsoft Cloud Holdings Limited Sponsored ADR (KC) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Coffee prices in New York approach all-time high amid tariffs, Brazil weather
- Preços do café se aproximam de recorde em NY em meio a tarifas e clima no Brasil
- Café arábica atinge máxima em vários meses
- Exportação de cafés especiais e solúvel do Brasil aos EUA despenca em agosto, dizem associações
- Exportação de café especial do Brasil aos EUA despenca após tarifaço
- Café arábica atinge máxima em 4 meses; açúcar e cacau caem
- Super colheita de café arábica do Brasil em 2026 está saindo do radar, diz Safras & Mercado
- IBGE reduz previsão de safra de café do Brasil e passa a ver queda anual
- Café arábica oscila perto da máxima de 4 meses, açúcar bruto avança pela 3ª sessão
- Preço do café para consumidores cai em agosto pelo 2º mês, aponta IBGE
- Exportações de café do Brasil recuaram 17,5% em agosto
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Exporting Brazilian coffee beans to US via third countries not an option, industry says
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- BofA Securities upgrades Kingsoft Cloud stock rating to Buy on AI growth
- BofA model favors gasoline and gold, underweights Brent in latest commodity outlook
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Pure Storage, Snowflake lead Thursday’s market cap stock movers
- Brazil retail coffee prices could surge amid US tariffs, industry group says
- Kingsoft Cloud: Revenue Beat And Favorable Outlook Support A Buy (NASDAQ:KC)
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.33%
Faixa diária
16.54 17.39
Faixa anual
2.57 22.27
- Fechamento anterior
- 16.06
- Open
- 17.18
- Bid
- 16.92
- Ask
- 17.22
- Low
- 16.54
- High
- 17.39
- Volume
- 5.611 K
- Mudança diária
- 5.35%
- Mudança mensal
- 21.55%
- Mudança de 6 meses
- 21.20%
- Mudança anual
- 469.70%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh