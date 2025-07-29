통화 / KC
KC: Kingsoft Cloud Holdings Limited - American Depositary Shares
16.51 USD 0.01 (0.06%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KC 환율이 오늘 0.06%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.43이고 고가는 16.77이었습니다.
Kingsoft Cloud Holdings Limited - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
KC News
- Kingsoft Cloud Holdings Limited Sponsored ADR (KC) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Coffee prices in New York approach all-time high amid tariffs, Brazil weather
- 바이두, 44억 위안 규모 선순위 채권 발행 완료
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Exporting Brazilian coffee beans to US via third countries not an option, industry says
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- BofA Securities upgrades Kingsoft Cloud stock rating to Buy on AI growth
- BofA model favors gasoline and gold, underweights Brent in latest commodity outlook
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Pure Storage, Snowflake lead Thursday’s market cap stock movers
- Brazil retail coffee prices could surge amid US tariffs, industry group says
- Kingsoft Cloud: Revenue Beat And Favorable Outlook Support A Buy (NASDAQ:KC)
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.33%
- Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kingsoft Cloud (KC) Q2 2025 Earnings Transcript
- Kingsoft Cloud AI Sales Up 120 Percent
- Kingsoft Cloud Q3 Revenue Jumps 24%, CEO Credits AI Boom And Xiaomi Ties For Driving Growth - Kingsoft Cloud Holdings (NASDAQ:KC)
- Kingsoft Cloud beats Q2 expectations on strong core business despite decline in online games
- Kingsoft Cloud earnings beat by ¥0.86, revenue topped estimates
- Hartree in talks to buy major cocoa trader Touton, sources say
- Who Is TipRanks’ All-Star Analyst on Alibaba Stock (BABA)? - TipRanks.com
- Wheat Mixed at Midday, as KC Tries a Rebound
- Coffee and cocoa could be exempt from tariffs in trade deals, commerce secretary says
일일 변동 비율
16.43 16.77
년간 변동
2.57 22.27
- 이전 종가
- 16.50
- 시가
- 16.72
- Bid
- 16.51
- Ask
- 16.81
- 저가
- 16.43
- 고가
- 16.77
- 볼륨
- 1.865 K
- 일일 변동
- 0.06%
- 월 변동
- 18.61%
- 6개월 변동
- 18.27%
- 년간 변동율
- 455.89%
