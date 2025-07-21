Valute / KC
KC: Kingsoft Cloud Holdings Limited - American Depositary Shares
16.51 USD 0.01 (0.06%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KC ha avuto una variazione del 0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.43 e ad un massimo di 16.77.
Segui le dinamiche di Kingsoft Cloud Holdings Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KC News
Intervallo Giornaliero
16.43 16.77
Intervallo Annuale
2.57 22.27
- Chiusura Precedente
- 16.50
- Apertura
- 16.72
- Bid
- 16.51
- Ask
- 16.81
- Minimo
- 16.43
- Massimo
- 16.77
- Volume
- 1.865 K
- Variazione giornaliera
- 0.06%
- Variazione Mensile
- 18.61%
- Variazione Semestrale
- 18.27%
- Variazione Annuale
- 455.89%
20 settembre, sabato