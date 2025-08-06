货币 / KC
KC: Kingsoft Cloud Holdings Limited - American Depositary Shares
16.06 USD 0.28 (1.71%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KC汇率已更改-1.71%。当日，交易品种以低点15.35和高点16.19进行交易。
关注Kingsoft Cloud Holdings Limited - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KC新闻
- BofA Securities upgrades Kingsoft Cloud stock rating to Buy on AI growth
- Kingsoft Cloud: Revenue Beat And Favorable Outlook Support A Buy (NASDAQ:KC)
- Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kingsoft Cloud (KC) Q2 2025 Earnings Transcript
- Kingsoft Cloud AI Sales Up 120 Percent
- Kingsoft Cloud Q3 Revenue Jumps 24%, CEO Credits AI Boom And Xiaomi Ties For Driving Growth - Kingsoft Cloud Holdings (NASDAQ:KC)
- Kingsoft Cloud beats Q2 expectations on strong core business despite decline in online games
- Kingsoft Cloud earnings beat by ¥0.86, revenue topped estimates
日范围
15.35 16.19
年范围
2.57 22.27
- 前一天收盘价
- 16.34
- 开盘价
- 15.80
- 卖价
- 16.06
- 买价
- 16.36
- 最低价
- 15.35
- 最高价
- 16.19
- 交易量
- 3.843 K
- 日变化
- -1.71%
- 月变化
- 15.37%
- 6个月变化
- 15.04%
- 年变化
- 440.74%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值