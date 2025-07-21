クォートセクション
通貨 / KC
KC: Kingsoft Cloud Holdings Limited - American Depositary Shares

16.50 USD 0.42 (2.48%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KCの今日の為替レートは、-2.48%変化しました。日中、通貨は1あたり16.33の安値と16.70の高値で取引されました。

Kingsoft Cloud Holdings Limited - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
16.33 16.70
1年のレンジ
2.57 22.27
以前の終値
16.92
始値
16.67
買値
16.50
買値
16.80
安値
16.33
高値
16.70
出来高
2.111 K
1日の変化
-2.48%
1ヶ月の変化
18.53%
6ヶ月の変化
18.19%
1年の変化
455.56%
