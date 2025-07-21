通貨 / KC
KC: Kingsoft Cloud Holdings Limited - American Depositary Shares
16.50 USD 0.42 (2.48%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KCの今日の為替レートは、-2.48%変化しました。日中、通貨は1あたり16.33の安値と16.70の高値で取引されました。
Kingsoft Cloud Holdings Limited - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
16.33 16.70
1年のレンジ
2.57 22.27
- 以前の終値
- 16.92
- 始値
- 16.67
- 買値
- 16.50
- 買値
- 16.80
- 安値
- 16.33
- 高値
- 16.70
- 出来高
- 2.111 K
- 1日の変化
- -2.48%
- 1ヶ月の変化
- 18.53%
- 6ヶ月の変化
- 18.19%
- 1年の変化
- 455.56%
