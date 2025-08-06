Валюты / KC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KC: Kingsoft Cloud Holdings Limited - American Depositary Shares
16.06 USD 0.28 (1.71%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KC за сегодня изменился на -1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.35, а максимальная — 16.19.
Следите за динамикой Kingsoft Cloud Holdings Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KC
- Coffee prices in New York approach all-time high amid tariffs, Brazil weather
- Кофе у рекордных уровней из‑за угрозы для урожая в Бразилии
- Argus понижает рейтинг акций J.M. Smucker до "Держать" из-за опасений по объемам
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Exporting Brazilian coffee beans to US via third countries not an option, industry says
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Кофе подорожал до максимума 2011 года из-за опасений по поводу поставок
- BofA Securities upgrades Kingsoft Cloud stock rating to Buy on AI growth
- BofA model favors gasoline and gold, underweights Brent in latest commodity outlook
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Pure Storage, Snowflake lead Thursday’s market cap stock movers
- Brazil retail coffee prices could surge amid US tariffs, industry group says
- Kingsoft Cloud: Revenue Beat And Favorable Outlook Support A Buy (NASDAQ:KC)
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.33%
- Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kingsoft Cloud (KC) Q2 2025 Earnings Transcript
- Kingsoft Cloud AI Sales Up 120 Percent
- Kingsoft Cloud Q3 Revenue Jumps 24%, CEO Credits AI Boom And Xiaomi Ties For Driving Growth - Kingsoft Cloud Holdings (NASDAQ:KC)
- Kingsoft Cloud beats Q2 expectations on strong core business despite decline in online games
- Kingsoft Cloud earnings beat by ¥0.86, revenue topped estimates
- Hartree in talks to buy major cocoa trader Touton, sources say
- Who Is TipRanks’ All-Star Analyst on Alibaba Stock (BABA)? - TipRanks.com
- Wheat Mixed at Midday, as KC Tries a Rebound
Дневной диапазон
15.35 16.19
Годовой диапазон
2.57 22.27
- Предыдущее закрытие
- 16.34
- Open
- 15.80
- Bid
- 16.06
- Ask
- 16.36
- Low
- 15.35
- High
- 16.19
- Объем
- 3.843 K
- Дневное изменение
- -1.71%
- Месячное изменение
- 15.37%
- 6-месячное изменение
- 15.04%
- Годовое изменение
- 440.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.