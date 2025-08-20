Divisas / KC
KC: Kingsoft Cloud Holdings Limited - American Depositary Shares
16.92 USD 0.86 (5.35%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KC de hoy ha cambiado un 5.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.54, mientras que el máximo ha alcanzado 17.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Kingsoft Cloud Holdings Limited - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
16.54 17.39
Rango anual
2.57 22.27
- Cierres anteriores
- 16.06
- Open
- 17.18
- Bid
- 16.92
- Ask
- 17.22
- Low
- 16.54
- High
- 17.39
- Volumen
- 4.955 K
- Cambio diario
- 5.35%
- Cambio mensual
- 21.55%
- Cambio a 6 meses
- 21.20%
- Cambio anual
- 469.70%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B