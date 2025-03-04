Moedas / JRVR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
JRVR: James River Group Holdings Ltd
5.30 USD 0.22 (4.33%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do JRVR para hoje mudou para 4.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.09 e o mais alto foi 5.34.
Veja a dinâmica do par de moedas James River Group Holdings Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JRVR Notícias
- Best Momentum Stocks to Buy for September 10th
- New Strong Buy Stocks for September 10th
- Best Value Stock to Buy for September 5th
- Best Value Stocks to Buy for September 3rd
- New Strong Buy Stocks for September 3rd
- James River Group announces leadership change in Specialty Admitted segment
- Best Momentum Stocks to Buy for August 14th
- New Strong Buy Stocks for August 14th
- James River (JRVR) Q2 E&S Premium Up 3%
- James River Group (JRVR) Q2 Earnings Top Estimates
- James River Group earnings matched, revenue topped estimates
- James River appoints specialty insurance veteran Joel Cavaness to board
- James River Group lawsuit dismissed by New York federal court
- James River Group announces two key executive appointments
- James River: Significant Market Growth, Undervalued, And Considering Opportunities
- James River Group: Misunderstood, De-Risked And Undervalued (NASDAQ:JRVR)
- James River Group’s director Peter Migliorato buys shares worth $101,076
- Tuesday’s Insider Activity: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- James River director Christine LaSala buys $152,210 in shares
- James River Group Holdings, Ltd. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:JRVR)
- 5 Stock Picks Last Week From Wall Street's Most Accurate Analysts - HealthEquity (NASDAQ:HQY), James River Gr Hldgs (NASDAQ:JRVR)
- James River Stock: Time To Average Down (NASDAQ:JRVR)
- James River Group stock tumbles after earnings miss
Faixa diária
5.09 5.34
Faixa anual
3.04 7.19
- Fechamento anterior
- 5.08
- Open
- 5.09
- Bid
- 5.30
- Ask
- 5.60
- Low
- 5.09
- High
- 5.34
- Volume
- 233
- Mudança diária
- 4.33%
- Mudança mensal
- -4.85%
- Mudança de 6 meses
- 24.12%
- Mudança anual
- -16.54%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh