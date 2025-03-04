통화 / JRVR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
JRVR: James River Group Holdings Ltd
5.42 USD 0.05 (0.93%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
JRVR 환율이 오늘 0.93%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.23이고 고가는 5.44이었습니다.
James River Group Holdings Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JRVR News
- Best Momentum Stocks to Buy for September 10th
- New Strong Buy Stocks for September 10th
- Best Value Stock to Buy for September 5th
- Best Value Stocks to Buy for September 3rd
- New Strong Buy Stocks for September 3rd
- James River Group announces leadership change in Specialty Admitted segment
- Best Momentum Stocks to Buy for August 14th
- New Strong Buy Stocks for August 14th
- James River (JRVR) Q2 E&S Premium Up 3%
- James River Group (JRVR) Q2 Earnings Top Estimates
- James River Group earnings matched, revenue topped estimates
- James River appoints specialty insurance veteran Joel Cavaness to board
- James River Group lawsuit dismissed by New York federal court
- James River Group announces two key executive appointments
- James River: Significant Market Growth, Undervalued, And Considering Opportunities
- James River Group: Misunderstood, De-Risked And Undervalued (NASDAQ:JRVR)
- James River Group’s director Peter Migliorato buys shares worth $101,076
- Tuesday’s Insider Activity: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- James River director Christine LaSala buys $152,210 in shares
- James River Group Holdings, Ltd. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:JRVR)
- 5 Stock Picks Last Week From Wall Street's Most Accurate Analysts - HealthEquity (NASDAQ:HQY), James River Gr Hldgs (NASDAQ:JRVR)
- James River Stock: Time To Average Down (NASDAQ:JRVR)
- James River Group stock tumbles after earnings miss
일일 변동 비율
5.23 5.44
년간 변동
3.04 7.19
- 이전 종가
- 5.37
- 시가
- 5.37
- Bid
- 5.42
- Ask
- 5.72
- 저가
- 5.23
- 고가
- 5.44
- 볼륨
- 514
- 일일 변동
- 0.93%
- 월 변동
- -2.69%
- 6개월 변동
- 26.93%
- 년간 변동율
- -14.65%
20 9월, 토요일